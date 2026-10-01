Musik Macklemore von Reaktion auf ‚Free Palestine‘-Tour überwältigt, nachdem er von Ed Sheerans Konzerten gestrichen wurde

Macklemore - OVO Arena Wembley 2023 - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2026, 11:00 Uhr

Macklemore hat auf den raschen Ausverkauf seiner drei 'Free Palestine'-Konzerte in diesem Monat reagiert.

Macklemore ist von der Resonanz auf seine ‚Free Palestine‘-Tour „überwältigt“.

Der ‚Thrift Shop‘-Rapper hat Konzerte in Dublin, Paris und London angekündigt, nachdem er nach pro-palästinensischen Äußerungen auf der Bühne aus Ed Sheerans US-Stadiontour gestrichen wurde. Die Shows Ende Oktober waren laut Macklemore „sofort ausverkauft“. Auf Instagram bedankte er sich bei seinen Fans und erklärte: „Wir haben diese Shows schnell und gemeinsam mit der Community auf die Beine gestellt, im Glauben daran, dass Musiker ihre Solidarität mit Palästina zeigen, die Bühne nutzen können, um Spenden zu sammeln und zu zeigen, wie gemeinsames Handeln aussehen kann.“

Macklemore fügte hinzu: „Wenn die Mächtigen versuchen, unsere Forderungen nach Befreiung zum Schweigen zu bringen, wird Kunst immer eine Form des Widerstands sein.“ Die Reaktion auf seine Konzerte sei laut dem Star ein Zeichen dafür, wie viele Menschen weltweit für ein freies Palästina einstehen. Die Namen der weiteren Künstler sollen noch bekannt gegeben werden. „Ich kann es kaum erwarten, dass wir zusammenkommen“, betonte er. Der 43-Jährige startet die Konzertreihe am 26. Oktober in Dublin. Am 29. Oktober folgt ein Auftritt in Paris, bevor er am 30. Oktober in London auftritt. Weitere Termine in Nordamerika sollen folgen.

Bei den Konzerten wird Macklemore gemeinsam mit besonderen Gästen auftreten. Zudem sollen Spenden für Organisationen gesammelt werden, die humanitäre Hilfe und andere Unterstützung für Palästinenser leisten. Bei der Ankündigung der Shows erklärte Macklemore, die vergangenen Wochen hätten für ihn gezeigt, dass sich in den vergangenen drei Jahren etwas verändert habe. „Es hat ein kollektives Erwachen rund um die Befreiung Palästinas, die Macht von Milliardären, die versuchen, diese Forderung zum Schweigen zu bringen, und die Frage gegeben, was wir derzeit von Künstlern erwarten“, sagte er.

Mit Verweis auf das gegenwärtige Jahr ergänzte er: „Es ist 2026. Unpolitisch zu sein, während ein Genozid stattfindet, funktioniert nicht mehr.“ Künstler sollten sich laut Macklemore informieren, Präsenz zeigen und die Bühne für mehr als reine Unterhaltung nutzen.