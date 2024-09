New York Fashion Week Madonna reist verrucht zurück in die 1980er

Madonna setzt wieder auf breite Schultern. (mia/spot)

SpotOn News | 11.09.2024, 12:06 Uhr

Bei der Fashion Week in New York hat sich Madonna am Dienstag mit ihrem Outfit breit gemacht: Ihr Blazer-Kleid mit überdimensionalen Schulterpolstern zog die Blicke auf sich.

Die Fashion Week in New York ist in vollem Gange und Madonna (66) mittendrin. Der Popstar zog am Dienstag bei der Luar Modenschau mit seinem Outfit alle Blicke auf sich und besonders ihre Schulterpartie.

Madonna kam zu dem Event in Manhattan in einem beigen Blazer-Kleid, das alles andere als unauffällig war. Mit überdimensionalen Schulterpolstern weckte das geknöpfte Kleid Erinnerungen an die 1980er und ließ ihre Taille noch schmaler aussehen.

Typisch Madonna: Latex-Handschuhe und Netzstrumpfhose

Der Rest des Outfits war weniger förmlich: glänzende Latex-Handschuhe, die bis über die Ellenbogen reichten, eine Netzstrumpfhose und schwarze Overknee-Stiefel gaben Madonna ihren typisch verruchten Look. Dazu trug die Sängerin eine riesige Sonnenbrille, die aussah, als würde sie aus zwei Brillen bestehen. Vom Make-up war daher nicht viel zu erkennen, auch ihre blonden Haare stylte Madonna schlicht offen. Ein paar dicke Ketten um den Hals und an den Ohren durften aber nicht fehlen.

Vielleicht war die auffällige Sonnenbrille auch nötig, um eventuelle Nachwirkungen von Sonntag zu kaschieren. Da wurde die Sängerin mit ihrem 38 Jahre jüngeren Freund Akeem Morris (28) bei einer Fashion-Week-Party in New York gesehen. Ihre Beziehung zu dem Fußballer hatte Madonna mit einem Instagram-Posting zu den Feierlichkeiten des 4. Juli bestätigt. Darunter befand sich auch ein Schnappschuss des Paares in eindeutiger Pose auf dem Sofa.

Zur Show von Luar erschien sie nun alleine. Ihrem dramatischen Auftritt tat das natürlich keinen Abbruch.