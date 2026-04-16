Musik Madonna enthüllt Veröffentlichungsdatum von ‚Confessions On A Dance Floor Part II‘

Madonna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 14:00 Uhr

Die Pop-Queen hat den Erscheinungstermin ihres neuen Albums bekannt gegeben.

Madonna wird ‚Confessions On A Dance Floor: Part II‘ diesen Sommer veröffentlichen.

Die 67-jährige Sängerin hat ihre Fans mit der Ankündigung begeistert, dass ihr neues Album am 3. Juli 2026 erscheint – nachdem sie das Projekt bereits seit 2023 angedeutet hatte. Ein deutliches Zeichen für die bevorstehende Ankündigung war, dass Madonna erst vor wenigen Tagen ihren Instagram-Account leergeräumt hatte. Kurz darauf kehrte sie mit einem einzigen Post zurück, der an ihre 20,3 Millionen Follower gerichtet war und schlicht lautete: „Confessions On A Dance Floor: Part II – 3. Juli 2026“.

Auch ihre Instagram-Bio änderte sie entsprechend und griff damit den Albumtitel auf. Zuvor hatte dort noch der Satz „Time goes by so slowly“ (Deutsch: „Die Zeit vergeht so langsam“) gestanden – eine Zeile aus ihrem Hit ‚Hung Up‘. Zusätzlich gab sie einen ersten Eindruck vom Sound des Albums: In einem 60-sekündigen Video zum Opener „I Feel So Free“ deutete sie den Stil an. Der neue Song enthält außerdem eine Anspielung auf ihren Klassiker „Into the Groove“ aus dem Jahr 1985, mit der Zeile: „Out here on the dance floor, I feel so free.“ (Deutsch: „Hier draußen auf der Tanzfläche fühle ich mich so frei.“)

In einer Instagram-Story teilte sie einen neuen, elektronisch geprägten Instrumental-Clip, über den sie unter anderem sagt: „Danke, dass ihr gekommen seid. Manchmal verstecke ich mich gern im Schatten, erschaffe eine neue Persona, eine andere Identität.“ Madonna fügte hinzu: „Ich kann sein, wer immer ich will. Ehrlich gesagt wünschte ich, ich könnte wie andere Menschen sein und mich einfach nicht darum kümmern. Aber auf der Tanzfläche fühle ich mich so frei.“

Der Beitrag zur Album-Ankündigung wurde bereits von über 570.000 Nutzern geliked, darunter auch von Künstlerinnen wie Doechii, Jade Thirlwall und Romy. ‚Confessions On A Dance Floor: Part II‘ wird Madonnas 15. Studioalbum und ihr erstes seit ‚Madame X‘ (2019) sein.

Die Nachricht kommt kurz nach ihrer Rückkehr zu Warner Records im vergangenen September. Dort hatte sie ihre ersten 25 Karrierejahre verbracht. In einem Statement erklärte sie: „Warner war von Anfang an ein echter Partner für mich. Ich freue mich auf die Zukunft – Musik zu machen, Erwartungen zu brechen und vielleicht auch ein paar notwendige Gespräche anzustoßen.“