Musik Madonna: Warum wurden Fans aufgefordert ‚dranzubleiben‘

Madonna performs in Brazil - May 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 19:00 Uhr

Madonnas Manager Guy Oseary hat Fans der „Queen of Pop“ aufgefordert, in Bezug auf Tour-Neuigkeiten „dranzubleiben“.

In einem aktuellen Interview mit ‚Variety‘ erklärte Oseary, er sei falsch zitiert worden, als er angeblich gesagt habe, er sei „nicht sicher“, ob die ‚Vogue‘-Hitmacherin jemals wieder auf Tour gehen werde. Er teilte den entsprechenden Artikel – der inzwischen korrigiert wurde – in seiner Instagram-Story und stellte klar, dass seine Klientin definitiv wieder auf die Bühne zurückkehren möchte, man sich jedoch „noch nicht sicher“ sei, wie genau die Pläne aussehen. „Natürlich wird sie wieder auf Tour gehen“, stellte er klar. „Sie möchte ihre Musik mit ihren Fans teilen. Wir sind uns nur noch nicht sicher über die Pläne. Bleibt dran!“

Madonnas letzte Tour war ‚The Celebration Tour‘, die von Oktober 2023 bis Mai 2024 lief. Die Spekulationen über eine neue Tour kamen nun auf, nachdem sie vergangene Woche zum Coachella-Festival zurückkehrte – 20 Jahre nach ihrem ersten Auftritt dort im Jahr 2006 – um gemeinsam mit Sabrina Carpenter aufzutreten. Das Duo performte ‚Vogue‘, ‚Like A Prayer‘ sowie einen Song, der offenbar von Madonnas kommendem Album ‚Confessions II‘ stammt – der Fortsetzung ihres 2005 erschienenen Albums ‚Confessions On A Dance Floor‘, das am 3. Juli veröffentlicht werden soll.

Bisher haben Fans die Leadsingle ‚I Feel So Free‘ gehört, die eine Anspielung auf ihren Song ‚Into the Groove‘ von 1985 enthält, mit der Zeile: „Out here on the dance floor, I feel so free.“ ‚Confessions On A Dance Floor: Part II‘ wird Madonnas 15. Studioalbum und ihr erstes seit ‚Madame X‘ aus dem Jahr 2019 sein.

Madonnas Rückkehr erfolgt, nachdem sie im vergangenen September erneut bei Warner Records unterschrieben hat. Die ‚Frozen‘-Hitmacherin verbrachte die ersten 25 Jahre ihrer Karriere bei dem Major-Label und zeigte sich nach fast zwei Jahrzehnten seit ihrem Weggang „glücklich“ darüber, wieder mit dem Unternehmen vereint zu sein. Sie sagte in einer Erklärung: „Von einer kämpfenden Künstlerin in New York City bis hin zur Unterzeichnung eines Plattenvertrags, um nur drei Singles zu veröffentlichen – damals schien es, als würde meine Welt nie wieder dieselbe sein, und tatsächlich konnte das nicht wahrer sein.“ Seit Beginn war Warner Records ein echter Partner für sie gewesen und sie freue sich, in die Zukunft zu blicken, Musik zu machen, das Unerwartete zu tun und „vielleicht einige notwendige Gespräche anzustoßen“.