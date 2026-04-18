Musik Madonna: Überraschungsauftritt beim Coachella-Festival

Madonna - Live in Rio - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2026, 12:00 Uhr

Die Queen of Pop trat während des Sets von Sabrina Carpenter auf die Bühne des Musikfestivals.

Sabrina Carpenter holte Madonna am Freitag (17. April) während ihres Headliner-Sets beim Coachella-Festival auf die Bühne.

Die Pop-Queen tauchte auf, während Sabrina den Song ‚Juno‘ sang – genau bei der Zeile ‚Have you ever tried this one?‘. Der Song ging dann direkt in Madonnas ‚Vogue‘ über, das die beiden gemeinsam performten, ebenso wie ‚Like a Prayer‘ sowie einen neuen Track, der vermutlich aus Madonnas kommendem Album ‚Confessions II‘ stammt.

Nach dem Auftritt bedankte sich Madonna bei der 26-Jährigen mit den Worten: „Sabrina, vielen Dank, dass du mich in deine Show eingeladen hast.“ Die ‚Espresso‘-Interpretin erwiderte: „Kein Dank nötig, Madonna. Du kannst haben, was immer du willst.“ Madonna erinnerte sich anschließend an ihren letzten Coachella-Auftritt vor rund 20 Jahren. „Ich habe ein paar Dinge, die ich loswerden möchte. Vor 20 Jahren habe ich hier bei Coachella performt – im Dance Tent. Es war das erste Mal, dass ich ‚Confessions on the Dance Floor Part One‘ in Amerika aufgeführt habe“, erzählte sie.

Die Musik-Ikone ergänzte: „Es war damals ein unglaubliches Gefühl – und ihr könnt euch vorstellen, wie besonders es ist, 20 Jahre später wieder hier zu sein, in den gleichen Boots, im gleichen Korsett und sogar mit der gleichen Gucci-Jacke. Das ist ein echter Kreis, der sich schließt.“ Außerdem richtete sie einen Appell ans Publikum: „Lasst uns versuchen, miteinander auszukommen. Das Großartige an Musik ist, dass sie Menschen zusammenbringt.“

Madonna betonte, Musik sei ein Ort, an dem Unterschiede in den Hintergrund treten und alle gemeinsam eine gute Zeit haben könnten. Mit einem Augenzwinkern scherzte sie zudem: „Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich mit jemandem auf der Bühne stehe, der kleiner ist als ich.“ Sabrina reagierte lachend: „Amen!“ Neben Madonna holte die ‚Manchild‘-Künstlerin auch Schauspielerin Geena Davis für einen Monolog auf die Bühne. Außerdem sorgte Terry Crews für Unterhaltung, indem er seine Rolle aus ‚White Chick‘ aufgriff und kurz ‚A Thousand Miles‘ anstimmte.