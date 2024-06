Event in New York City Madonna-Tochter Lourdes Leon zeigt sich im Leoparden-Look

Sie steht ihrer Mutter in Sachen Mode in nichts nach: Madonnas Tochter Lourdes Leon zeigte sich in New York City nun in einem gewagten Outfit im Leo-Print.

Lourdes Leon (27) hat sich am Mittwochabend (12. Juni) auf dem "MAC Viva Glam Billion Dollar Ball" in New York City in einem Kleid mit Leopardenmuster gezeigt und damit alle Blicke auf sich gezogen. Die Tochter von Musikikone Madonna (65) präsentierte das knielange Trägerkleid mit tiefem Ausschnitt auf dem roten Teppich der Veranstaltung.

Zu dem enganliegenden Outfit trug die 27-Jährige einen kräftigen roten Lippenstift in Kombination mit einem braunen Lipliner. Das dunkle, lange Haar fiel Lourdes Leon aus dem Mittelscheitel über die Schultern. Die Fashionista rundete ihren Red-Carpet-Look mit schwarzen Peeptoes und einer goldenen Halskette mit Perlen und verschiedenen Anhängern ab.

Lourdes Leon ist Model und Musikerin

Lourdes Leon stammt aus der Beziehung von Madonna mit dem kubanischen Schauspieler und Fitnesstrainer Carlos Leon (57). Die beiden waren von 1994 bis 1997 liiert. Lourdes, die 1996 zur Welt kam, ist früh in die Showbusiness-Fußstapfen ihrer Eltern getreten und arbeitet unter anderem als Model, Tänzerin und Sängerin.

Sie gab ihr Debüt als Model in einer Werbekampagne für ein Parfüm von Stella McCartney. Außerdem war Lourdes Leon unter anderem bereits in Kampagnen für Marc Jacobs, Miu Miu, Calvin Klein, Tom Ford oder Burberry zu sehen. Sie lief zudem auf der New York Fashion Week über den Laufsteg und erschien im September 2021 mit weiteren Models auf dem Cover der amerikanischen "Vogue". 2022 kam auch erstmals Musik von Lourdes Leon auf den Markt.

Lourdes Leon hat fünf Geschwister

Insgesamt hat Popstar Madonna sechs Kinder: Neben ihren leiblichen Kindern Lourdes Leon und Rocco Ritchie (23) ist die Sängerin auch die Adoptivmutter von David (18), Mercy James (18) sowie den Zwillingen Estere und Stelle (11). Mit Roccos Vater, dem Regisseur Guy Ritchie (55), war die Musikerin zwischen 2000 und 2008 verheiratet.