Ohne BH in Paris Madonnas Tochter Lourdes Leon: Im gewagten Nackt-Look zur Fashion-Show

Lourdes Leon hält hier die Hand schützend vor ihre Brust, die im durchsichtigen Oberteil ohne BH deutlich zu sehen war. (ae/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 09:17 Uhr

Ganz die Mutter: Nicht nur Madonna, sondern auch ihre älteste Tochter Lourdes Leon hat eine Vorliebe für gewagte Outfits. Zur Pariser Fashion Week erschien die 28-Jährige in einem transparenten Catsuit - ohne BH.

Madonnas (66) Tochter Lourdes Leon (28) war am Dienstag neben Zoë Kravitz (36) und Iris Law (24) der Stargast bei der Show von Saint Laurent während der Pariser Fashion Week – und der klare Hingucker in der Front Row. Die 28-Jährige besuchte das Event in einem gewagten, transparenten Catsuit, der wenig Raum für Fantasie ließ.

Die älteste Tochter von Madonna posierte mit strengem Gesicht in der Bourse de Commerce Pinault Collection für die Fotografen. Aber auf das Gesicht achtete wohl ohnehin kaum jemand. Lourdes Leon trug unter ihrem transparenten Outfit keinen BH, sodass der Blick auf ihre Brüste frei war. Bei einigen Fotos verdeckte sie ihre Brüste jedoch geschickt mit einer Hand und einem schwarzen Leder-Trenchcoat. Zu dem Nackt-Look kombinierte sie eine goldene Halskette und passende Creolen sowie schwarze Stilettos.

Lourdes Leon erscheint bei offiziellen Anlässen immer wieder in sexy Outfits und sorgt damit regelmäßig für Gesprächsstoff. Auch auf ihrer Instagram-Seite zeigt sie sich meist leicht bekleidet und in aufreizenden Posen.

Kravitz und Law entschieden sich für mehr Stoff

Ein ganz anderes Styling hatten für die Saint-Laurent-Show hingegen Schauspielerin Zoë Kravitz und Model Iris Law gewählt. Die Tochter von Sänger Lenny Kravitz (60) kam in einem beigen One-Shoulder-Kleid mit plissierten Rüschendetails an Ausschnitt, Manschetten und Saum. Ihre schmale Taille betonte sie mit einem dicken braunen Gürtel.

Iris Law zeigte sich hochgeschlossen in einem beigen Oversize-Anzug, der aus einem strukturierten Blazer und einer maßgeschneiderten weiten Hose bestand. Die Tochter von Schauspieler Jude Law (52) kombinierte den Anzug mit einem gestreiften weißen Hemd und einer marineblauen Krawatte mit Punkten. Um den Look abzurunden, ließ Iris ihre Figur mit spitzen schwarzen Pumps noch ein paar Zentimeter größer wirken und kombinierte die Schuhe mit einem Stapel klobiger goldener Armreifen und Creolen.