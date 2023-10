Stars Maite Kelly: Sie schreibt ihre Bücher selbst

Maite Kelly - September 2013 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2023, 13:55 Uhr

Die Schlagersängerin ist auch als Kinderbuchautorin erfolgreich. Ein Ghostwriter kam dabei für sie nie infrage.

Maite Kelly würde niemals einen Ghostwriter für ihre Texte engagieren.

Die 43-jährige Sängerin ist nicht nur als Schlagerstar erfolgreich, sondern veröffentlicht außerdem seit längerem mehrere Kinderbuchreihen. Ihre Geschichten über ‚die kleine Hummel Bommel‘ haben Maite bereits eine Vielzahl kleiner Fans eingebracht. Dass ihre Werke nur für das schnelle Geld verfasst werden, will sich die Vollblutmusikerin derweil nicht vorwerfen lassen. Die vermehrten Veröffentlichungen von Kinderbüchern durch Promis kommentiert Maite im Gespräch mit ‚Express‘: „Stimmt, das ist in der Branche ein Trend geworden, da holt man sich dann einen Ghostwriter und wirbt mit dem bekannten Namen. Aber wenn man vom Fach ist, merkt man sofort, ob das mit der Sprache passt. Ich schreibe seit meinem achten Lebensjahr und entwickele meine Figuren selbst, habe wie mein Onkel Jack die perfekte Bildlichkeit zu den Dialogen vor Augen, die ich dann zusammen mit meiner Schreibpartnerin entwickele. Wie es auch in der Musik so üblich ist.“

Mit den Abenteuern über das himmlische Wesen ‚Püttchen‘ thematisiert das einstige Kelly-Family-Mitglied unter anderem auch seinen Glauben an Gott. Dazu erzählt Maite im Interview: „Typisch irisch, katholisch und getauft, aber ich komme ja aus einer Hippie-Familie, habe eigentlich erst durch eine persönliche Gotteserfahrung mit 18 Jahren zum Glauben gefunden und bin ein aktives Mitglied der Kirche. Ich habe aber auch viele arabische und jüdische Freunde, deshalb ist mein Kinderbuch auch nicht an einer Religion festzumachen. Es geht um die Menschlichkeit im Allgemeinen. Um Freundschaft und Liebe.“