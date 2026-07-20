Stars Mara Wilson erinnert sich daran, wie Danny DeVito ihrer Familie in einer schweren Zeit beistand

Mara Wilson at Knives Out premiere - Getty - Nov 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2026, 10:00 Uhr

'Matilda'-Star Mara Wilson erinnert sich daran, wie Danny DeVito ihrer Familie in einer schweren Zeit beistand,

Mara Wilson hat sich daran erinnert, wie Danny DeVito ihrer Familie während der Dreharbeiten zu ‚Matilda‘ in einer sehr schweren Zeit geholfen hat.

Die 38-jährige Schauspielerin blickte auf ihre Zeit als Kinderstar am Set des Filmklassikers von 1996 zurück, der auf dem berühmten Kinderbuch von Roald Dahl basiert. Ihr heute 81-jähriger Co-Star war dabei nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat eine große Stütze für Mara und ihre Familie. Bei der Fanboy Expo in Knoxville sagte sie: „Danny hat mir und meiner Familie wirklich geholfen, als wir etwas Schreckliches durchmachen mussten. Er und seine Familie waren unglaublich liebevoll und herzlich, und ich habe dort so viele Freundschaften fürs Leben geschlossen. Ja, es gab schwierige Tage, aber es gab auch Tage, an denen es sich wie ein Sommercamp anfühlte. Mit vielen Menschen, mit denen ich damals gearbeitet habe, bin ich bis heute befreundet.“

Danny DeVito führte bei ‚Matilda‘ Regie und spielte Harry Wormwood, den Vater der Titelfigur. Seine damalige Ehefrau Rhea Perlman verkörperte Matildas Mutter Zinnia. Während der Dreharbeiten erhielt Maras Mutter Suzie Wilson die Diagnose Brustkrebs und musste sich einer Behandlung unterziehen. Sie starb im April 1996, nur drei Monate vor dem Kinostart von ‚Matilda‘. Danny DeVito widmete den Film später ihrem Andenken. Mara sagte: „Ich nenne ihn meinen Lieblingsonkel. ‚Matilda‘ bedeutet mir am meisten, weil ich darin eine große Verantwortung hatte. Ich war schließlich die Hauptfigur. Manchmal war es schwierig, weil ich auch privat eine harte Zeit durchmachte. Aber wie ich schon gesagt habe: Danny DeVito hat mich zwar nicht buchstäblich adoptiert – das ist ein Mythos –, aber er hat sich wirklich großartig um meine Familie gekümmert.“

Gleichzeitig beschrieb Mara die Arbeit am Set als „wunderbar“. Sie ergänzte: „Wir haben im Sommer gedreht. Ich hatte währenddessen Geburtstag, und das Team schenkte mir einen Kuchen in Form von Matildas roter Haarschleife. Ich hatte eine wirklich wunderschöne Zeit bei diesem Film.“