Stars Marc Terenzi: Sarah Connor wird ihn immer unterstützen

Sarah Connor - Live - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin und ihre Familie stehen trotz Skandalen hinter dem Musiker.

Sarah Connor und ihre Familie lassen Marc Terenzi nicht im Stich.

Der US-amerikanische Sänger hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit Skandalen auf sich aufmerksam gemacht. Alkoholexzesse und eine mehr als problematische Beziehung zu Verena Kerth führten Terenzi letztendlich in die Entzugsklinik, doch seine Ex-Frau Sarah Connor, mit der der Boygroup-Star die Kinder Tyler (20) und Summer (18) hat, hält weiterhin zu ihm. Wie Sarahs Mutter Soraya Lewe-Tacke zuletzt im ‚Gala‘-Interview betonte, sei es in ihrer Familie eine Selbstverständlichkeit, auch in schwierigen Situationen zusammenzuhalten. Deshalb könne sich Marc auch in Zukunft auf die Unterstützung seiner Angehörigen verlassen. „Einmal Familie, immer Familie“, stellt Soraya im Interview klar.

Insbesondere da Sarah und Marc einen Sohn und eine Tochter zusammen haben, sei es wichtig miteinander auszukommen. „Wir sind vor allem durch die Kinder einander tief verbunden und verstehen uns mit allen Ex-Ehemännern ausnahmslos gut“, berichtet die Mutter einer Großfamilie im Gespräch mit dem Blatt weiter. Auch Bushido, dem Ehemann ihrer Tochter Anna-Maria, hat die Familie während seiner Skandale immer zur Seite gestanden. Dass das nicht immer leicht ist, gibt Soraya jedoch offen zu: „Das kann auch mit Arbeit verbunden sein und ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich.“