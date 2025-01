Schonungslos ehrlich Marc Terenzis neue Alkoholbeichte: Er trank Gin und Wodka wie Wasser

Marc Terenzi redet über alte und neue Zeiten. (rho/spot)

SpotOn News | 22.01.2025, 22:26 Uhr

Monate nach seinem erfolgreichen Entzug spricht Marc Terenzi über die schockierenden Ausmaße seines Alkoholkonsums. Auf Mallorca wagt er den Neuanfang als Gastronom.

Flüssigkeitszufuhr mit Hochprozentigem: Marc Terenzi (46) hat im Promi-Podcast "May Way" der "Bild"-Zeitung von seiner Zeit vor der Entzugsklinik gesprochen und offenbarte sein erschreckendes Verhältnis zu Alkohol.

"Ich habe Gin und Wodka wie Wasser getrunken", gestand der ehemalige Star der Boyband Natural. Während andere zwei Flaschen Wasser am Tag tranken, schüttete der Sänger zwei Liter Wodka oder Gin in sich hinein und fühlte sich danach noch in der Lage, auf die Bühne zu gehen.

Im Sommer 2024 checkte er sich schließlich selbst in der Entzugsklinik ein. Kurz zuvor hatte Partnerin Verena Kerth (43) ihn vor die Tür gesetzt. "Es gab diesen einen Tag, wo ich ihn auch aus der Wohnung geschmissen habe, weil er mittags schon betrunken war und die ganze Wohnung kaputtgeschlagen und herumgewütet hat", sagte sie schon im September vergangenen Jahres gegenüber "Bild".

Einen Entzug konnte er sich nicht leisten

Doch bezahlen konnte Marc Terenzi die dringend notwendige Entziehungskur nicht. "Es kam kein Geld mehr rein, ich konnte nicht mal mehr den Unterhalt für die Kinder zahlen", verriet er im Podcast. Die Kosten für den neunwöchigen Entzug übernahm deshalb seine Ex-Frau, die deutsche Sängerin Sarah Connor (44). Mit ihr hat er die zwei mittlerweile erwachsenen Kinder Tyler (20) und Summer (18).

"Ich habe viele schlimme Sachen gemacht, auch Drogen genommen, aber meine Kinder sind nun trotzdem für mich da", erzählte Terenzi stolz. Genau wie seine Ex-Ehefrau ihn nicht im Stich gelassen hat: "Sarah und ihr Florian (Sarahs heutiger Ehemann, Anm. d. Red.) haben mein Leben gerettet."

Neuanfang auf Mallorca

Jetzt will der Musiker finanziell wieder auf die Beine kommen und wagt den Neuanfang als Gastronom auf Mallorca. "Ich wache jeden Tag mit einem guten Gefühl auf. Und so soll es auch bleiben. Die Insel tut mir gut", berichtete er im Dezember 2024 gegenüber "Bild". Auf der Balearen-Insel möchte der Gewinner des Dschungelcamps von 2017 im Frühling eine Eisdiele eröffnen.