Stars Marcus Mumford und Carey Mulligan bauen ihr eigenes Gemüse an

1USE - Marcus Mumford - Nick Grimshaw - Angela Hartnett - JUNE 26 - DISH PR IMAGE BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 14:00 Uhr

Marcus Mumford und Carey Mulligan bauen ihr eigenes Gemüse an.

Marcus Mumford und seine Ehefrau Carey Mulligan bauen ihr eigenes Gemüse an.

Das Paar legt großen Wert auf einen nachhaltigen Lebensstil und zieht verschiedene Gemüsesorten selbst, die anschließend auf ihrem Speiseplan landen.Auf die Frage, ob er eigenes Gemüse anbaue, antwortete Marcus: „Ja. Wir bauen Stangenbohnen, Radieschen und Butternusskürbis an. Wir essen sehr viel Kürbis. Ich liebe Kürbis. Es sind die Pflanzen, die weniger Pflege benötigen. […] Aber es ist erstaunlich, was man auf einem recht kleinen Stück Erde alles anbauen kann. Allerdings bin ich nicht besonders gut im organisatorischen Teil. Und im Sommer sind wir praktisch die ganze Zeit unterwegs. Das ist eigentlich ein Vollzeitjob.“

Marcus und Carey besitzen zwei Häuser: ein Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert in Devon sowie einen Wohnsitz in London. Der Sänger liebt es, Gäste zu Hause zu bewirten und für sie zu kochen. Die berühmteste Person, für die er jemals gekocht hat, ist nach eigenen Angaben Taylor Swift. Besonders begeistert war sie von seinem Spezialgericht, einem Blumenkohlsalat. Im Podcast ‚Dish‘ von Nick Grimshaw und Angela Hartnett erklärte er: „Der ist ziemlich gut. Wir haben das Rezept mittlerweile perfektioniert. Gerösteter, fast schon verbrannter Blumenkohl, dazu Pinienkerne, Feta, ein Bett aus Spinat und Avocado. Darüber kommen nur Balsamico und Olivenöl.“ Über Taylor Swift sagte er: „Taylor Swift war bei uns zu Gast und hat Aufnahmen gemacht. Sie mochte den Salat so sehr. Während der Corona-Zeit haben wir ihn fast jeden Abend gegessen. Entweder diesen oder einen scharfen Brokkolisalat. Wir waren einfach in diesem Modus angekommen und haben ständig dasselbe gegessen. Taylor kam gegen Ende der Pandemie vorbei, und wir befanden uns immer noch in unserer Blumenkohl-Phase.“ Inzwischen habe Taylor das Rezept übernommen: „Sie nennt ihn jetzt den ‚Mumford-Salat‘.“

Marcus bezeichnet sich selbst als großen Feinschmecker und schreibt seine Leidenschaft fürs Kochen seiner Mutter Eleanor zu. Er erklärte: „Alle meine Erinnerungen an Musik zu Hause spielen sich in der Küche mit meiner Mutter ab. Dort habe ich mich eigentlich in die Musik verliebt und dabei beobachtet, wie sie kochte. Mir war gar nicht bewusst, wie viel ich einfach durch Beobachten gelernt habe.“