Stars Taylor Swift: Für ihren Auftritt in der ‚Graham Norton Show‘ sollte niemand weichen

Taylor Swift is seen in Greenwich Village June 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin wurde kurzfristig für die britische Talkshow gebucht und wollte nicht, dass ein anderer Gast seinen Platz an sie abgeben musste.

Taylor Swift bestand darauf, dass kein anderer Gast seinen Platz verlieren sollte, als sie in der BBC-Sendung ‚The Graham Norton Show‘ auftrat.

Moderator Graham Norton bezeichnete den Auftritt der Popsängerin in seiner Talkshow als „sehr kurzfristige“ Buchung. Darin warb Taylor für ihr neues Album ‚The Life of a Showgirl‘. Sie wurde in die Gästeliste der Oktober-Ausgabe aufgenommen, obwohl die Sendung bereits vollständig besetzt war. In einem neuen Interview mit dem britischen ‚GQ‘-Magazin erinnerte sich Graham daran, dass die Produzenten zunächst davon ausgingen, ein anderer Promi müsse vom Sofa weichen, um Platz für Taylor zu schaffen.

Doch stattdessen habe die ‚Cruel Summer‘-Interpretin darum gebeten, niemanden ihretwegen aus der Sendung zu streichen. Der Auftritt blieb später aus einem weiteren Grund in Erinnerung: Alle Gäste der Sendung waren vier Monate später im Musikvideo zu Taylors Song ‚Opalite‘ zu sehen. Beim Rückblick auf Taylors Auftritt erklärte Graham, wie knapp die Produzenten davor standen, die Gästeliste zu verändern. „Die Show war vollständig ausgebucht“, erklärte er. Der 63-Jährige fuhr fort: „Also dachten wir: ‚Wir werden jemanden streichen müssen.'“

Laut Graham lehnte Taylor diese Idee jedoch sofort ab. „Von Taylor kam die Nachricht zurück: ‚Niemand darf gestrichen werden'“, berichtete er. Die Entscheidung führte dazu, dass in der Sendung eine ungewöhnlich große Gruppe von Gästen auftrat. Neben Taylor waren auch Cillian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Domhnall Gleeson und Lewis Capaldi dabei. Über die Folge sagte Graham rückblickend: „Das war eine gute Show, in der man dabei sein konnte, denn am Ende waren alle im ‚Opalite‘-Musikvideo zu sehen.“

Während des Auftritts in der Sendung sprach Taylor außerdem über ihre Verlobung mit NFL-Star Travis Kelce und erklärte, dass sie sich auf die Hochzeitsplanung freue. „Ich glaube, die einzigen stressigen Hochzeiten sind die, bei denen man nur eine kleine Anzahl an Gästen hat und Menschen auf der Kippe stehen. Dann muss man seine Beziehung zu ihnen bewerten oder einschätzen, um herauszufinden, ob sie wirklich dabei sein sollten. Das werde ich nicht machen“, kündigte die Musikerin an. Mittlerweile sind Taylor und Travis verheiratet. Die Stars gaben sich am 3. Juli im Madison Square Garden in New York das Jawort. Rund 1.000 Gäste nahmen an der Zeremonie teil.