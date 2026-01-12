Musik Maren Morris: ‚Es war bei Preisverleihungen sehr heikel‘

Maren Morris - 2023 Variety Hitmakers Brunch - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2026, 11:00 Uhr

Maren Morris sagt, dass „niemand besonders freundlich“ in der Country-Musik-Szene sei.

Die 35-jährige Sängerin und Songwriterin gab zu, dass, obwohl „einige Leute cool“ seien, ihre liberalen politischen Ansichten ihre Behandlung durch Fans und andere Musiker in der Country-Musik beeinflusst hätten. Sie teilte auf TikTok mit: „Es war bei diesen Preisverleihungen und so ziemlich sehr heikel. Ich gehe heutzutage eigentlich nicht mehr hin, aber es war ziemlich hitzig. Aber man kann kein vollwertiger Songwriter sein, die Realität reflektieren und durch Songs leben, ohne politisch zu sein.“ Dennoch liebe sie Country-Musik weiterhin.

Über Menschen, die ihre Musik aufgrund ihrer Ansichten nicht hören, sagte sie: „Ich finde das fair. Wenn du nicht meiner Meinung bist und meine Musik wegen meiner Ansichten nicht genießen kannst, dann darfst du das absolut.“

Maren sprach außerdem darüber, wie ihre Scheidung von Ryan Hurd – dem Vater ihres Sohnes Hayes – sie beeinflusst hat. Sie sagte: „In den letzten Jahren habe ich definitiv während Covid und danach Schritte unternommen – ich habe mich scheiden lassen, bin jetzt irgendwie alleinerziehende Mutter und befinde mich in meinem eigenen, merkwürdigen Musikraum.“ Es sei ihrer Meinung nach wirklich herzzerreißend, weil sie ihre texanischen Wurzeln liebe. Maren weiter: „Ich liebe Country-Musik, ich liebe Nashville – ich lebe hier und habe in den letzten 15 Jahren nirgendwo sonst gelebt – aber es war sehr heiß. Niemand ist besonders freundlich.“