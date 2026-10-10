Stars Margaret Qualley: ‚Man muss lernen, das zu akzeptieren, was man hat‘

Margaret Qualley - The Dog Stars" - World Premiere London - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2026, 18:00 Uhr

Margaret Qualley glaubt, dass wahres Glück auch darin besteht, sich mit dem eigenen Leben zu versöhnen.

Die 31-jährige Schauspielerin, die in dem neuen romantischen Drama ‚Love of Your Life‘ unter der Regie von Rachel Morrison die Hauptrolle spielt, hat darüber gesprochen, wie wichtig es sei, loszulassen und die eigene Lebenssituation anzunehmen.

Im Gespräch mit ‚E! News‘ verwies Qualley auf eine Szene gegen Ende des Films, in der die von Catherine Keener gespielte Figur darüber spricht, sich in das eigene Leben zu verlieben. Für die Schauspielerin steckt darin eine wichtige Erkenntnis. „Ich glaube, das Wesen des Leidens besteht darin, etwas zu wollen, das man nicht hat“, erklärte Qualley. Entscheidend sei deshalb, zu lernen, das anzunehmen, was tatsächlich da sei. „Manchmal ist das wirklich einfach, und manchmal ist es wirklich, wirklich schwer.“ Es gehe darum, mit der Zeit besser darin zu werden, Erwartungen loszulassen, sich auf das eigene Leben einzulassen und darin Schönheit und Liebe zu entdecken. Auch die Geschichte ihrer Filmfigur Maya habe Qualley besonders angesprochen. Die Schauspielerin sei sofort von Julia Cox‘ Drehbuch begeistert gewesen. „Mir gefiel, wie kompliziert und chaotisch Mayas Weg durch Liebe und Verlust und hin zur Akzeptanz ihres Lebens war“, sagte sie.

Qualley hat in den vergangenen Jahren nicht nur beruflich, sondern auch persönlich eine Entwicklung durchgemacht. In einem früheren Interview mit ‚Vanity Fair‘ erinnerte sich die Tochter von Schauspielerin Andie MacDowell daran, wie unsicher sie sich zu Beginn ihrer Karriere gefühlt habe. „Ich habe schon in sehr jungen Jahren angefangen zu arbeiten, und als ich mit der Schauspielerei begann, war ich einfach überfordert“, erzählte sie. Damals habe sie befürchtet, von anderen Frauen abgelehnt und von Männern verletzt zu werden, wenn sie sich so zeigte, wie sie wirklich war. „Ich hatte das Gefühl, dass Frauen mich hassen und Männer mir wehtun würden, wenn ich ganz ich selbst wäre“, erklärte Qualley. Diese Angst habe sie lange daran gehindert, bestimmte Seiten ihrer Persönlichkeit frei auszuleben. Inzwischen blickt die Schauspielerin, die unter anderem durch ‚The Substance‘ und ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ bekannt wurde, deutlich selbstbewusster auf ihr Leben.

Auch privat liegt eine Veränderung hinter ihr: Ihre Scheidung von Musikproduzent Jack Antonoff wurde Anfang dieses Jahres rechtskräftig. „Jetzt, wo ich allmählich das Gefühl habe, mehr Kontrolle über mein Leben zu haben, kann ich mich auch stärker auf meine sinnliche und weibliche Seite einlassen“, sagte Qualley.