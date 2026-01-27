Stars Margot Robbie enthüllt ’sehr aufmerksame‘ Gesten von Jacob Elordi

Margot Robbie - A Big Bold Beautiful Journey - SEP 15 2025 - NYC Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2026, 09:00 Uhr

Margot Robbie enthüllt 'sehr aufmerksame' Gesten, die Jacob Elordi am Set von 'Wuthering Heights' gemacht hat.

Margot Robbie ist der Meinung, dass Jacob Elordi für jemanden ein „sehr guter Freund“ wäre, nachdem er am Set von ‚Wuthering Heights‘ „viele sehr aufmerksame Dinge“ getan habe.

Die beiden spielen Heathcliff und Cathy in dem kommenden Film, der lose von Emily Brontës gleichnamigem Roman aus dem Jahr 1847 inspiriert ist. Die 35-jährige Schauspielerin war begeistert, als Jacob (28) am Valentinstag ihre Garderobe mit Rosen füllte. Als sie sich gegenseitig für ‚Vogue Australia‘ interviewten, sagte Margot – die mit dem Filmproduzenten Tom Ackerley (35) verheiratet ist: „Deins war so episch … Ich erinnere mich, dass ich am Valentinstag dachte: Oh, er ist wahrscheinlich ein sehr guter Freund, denn da steckt so viel Aufmerksamkeit drin. Du hast wirklich viele sehr aufmerksame Dinge gemacht.“

Jacob erzählte außerdem, dass er an diesem Tag extra ans Set gekommen sei, um die Überraschung umzusetzen, obwohl er selbst gar keine Szenen zu drehen hatte. Er fügte hinzu: „Es war dramatisch. Ich musste erst herausfinden, ob du an dem Tag auch drehst, weil ich selbst nicht gearbeitet habe.“ Eine verblüffte Margot sagte: „Hör auf.“ Er antwortete: „Ich bin extra vorbeigekommen.“ Darauf Margot: „Du bist einfach umwerfend.“ Die beiden Freunde scherzten außerdem, dass sie es nicht mochten, Szenen ohne den jeweils anderen zu drehen. Jacob sagte: „Ich mochte es wirklich nicht zu drehen, wenn Margot nicht da war.“ Margot ergänzte: „Ich habe es gehasst zu drehen, wenn du nicht da warst.“

Im vergangenen Jahr verteidigte Margot Jacobs Besetzung für den Film und betonte, dass Regisseurin Emerald Fennell mit der Wahl des ‚Saltburn‘-Stars für die Rolle des düsteren Antihelden richtig gelegen habe. Sie sagte dem britischen ‚Vogue‘-Magazin: „Ich verstehe das [die Kritik]. Im Moment gibt es nichts, woran man sich orientieren kann, bis die Leute den Film sehen. Ich habe ihn als Heathcliff gesehen. Und er ist Heathcliff. Ich würde sagen: Wartet einfach ab. Vertraut mir – ihr werdet zufrieden sein.“