Film Margot Robbie soll in Tim Burtons Remake von ‚Angriff der 20-Meter-Frau‘ mitspielen

Margot Robbie - My Old Ass screening 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin könnte womöglich die Hauptrolle in der Neuauflegung des Camp-Klassikers spielen.

Margot Robbie steht in Verhandlungen, die Hauptrolle in Tim Burtons Remake von ‚Angriff der 20-Meter-Frau‘ zu übernehmen.

Die 35-jährige Schauspielerin soll laut ‚The Insneider‘ nicht nur als Hauptdarstellerin im Gespräch sein, sondern den Film auch über ihre Produktionsfirma ‚LuckyChap Entertainment‘ mitproduzieren. Das Projekt entsteht unter der Regie des 66-jährigen Kultregisseurs Burton für Warner Bros.

Das Original aus dem Jahr 1958 ist ein Science-Fiction-Horrorfilmklassiker. Die Geschichte handelt von einer reichen Erbin, die nach einer Begegnung mit Außerirdischen zu einer riesigen Frau wird und sich an ihrem untreuen Ehemann rächt. Bereits im letzten Jahr wurde bekannt gegeben, dass Burton Regie führen und als Produzent fungieren würde. Das Drehbuch sollte ursprünglich von ‚Gone Girl‘-Autorin Gillian Flynn geschrieben werden. Auch Andrew Mittman und Tommy Harper produzieren den Film, während Kai Dolbashian als Executive Producer an Bord ist. Laut ‚Variety‘ ist Flynn jedoch mittlerweile aufgrund anderer Verpflichtungen aus dem Projekt ausgestiegen, nachdem sie den ersten Entwurf des Drehbuchs verfasst hatte. Das Produktionsteam sucht derzeit nach einem neuen Drehbuchautor. Margot Robbies Beteiligung hängt letztlich von der finalen Drehbuchfassung ab.

Unterdessen produziert Robbie auch das kommende ‚Ocean’s‘-Prequel über ihr ‚LuckyChap Entertainment‘-Label und wird erneut an der Seite ihres ‚Barbie‘-Co-Stars Ryan Gosling vor der Kamera stehen. Während bisher keine genauen Details zur Handlung bekannt sind, soll das ‚Ocean’s‘-Prequel in den 1960er Jahren in Europa spielen. Robbie und Gosling sollen dabei die Eltern von Danny Ocean (gespielt von George Clooney) und Debbie Ocean (Sandra Bullock) verkörpern. Ursprünglich war ‚Austin Powers‘-Regisseur Jay Roach für die Regie vorgesehen, mittlerweile übernimmt jedoch ‚Twisters‘-Regisseur Lee Isaac Chung das Projekt.