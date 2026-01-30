Stars Mariah Carey: Deshalb will sie sich nicht als ‚Legende‘ bezeichnen

Mariah Carey - JUNE 9 2025 - 2025 BET Awards - Peacock Theater Los Angeles - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.01.2026, 09:00 Uhr

Obwohl die Musikerin als Queen of Pop bekannt ist, spielt sie ihre eigenen Verdienste herunter.

Mariah Carey mag es nicht, sich selbst als „Legende“ zu bezeichnen.

Die ‚All I Want For Christmas Is You‘-Sängerin kann 19 Nummer-eins-Hits in den USA vorweisen und wird am Freitag (30. Januar) als MusiCares Person of the Year 2026 geehrt. Trotzdem spielt sie die öffentliche Wahrnehmung ihrer Person herunter. Gegenüber dem ‚Billboard‘-Magazin erklärte sie: „Jeder hat seine eigenen kleinen Bedeutungen für die Dinge, die er sagt. Aber ich bezeichne mich nicht selbst als Legende. Ich arbeite einfach weiter, ich strenge mich weiterhin an.“

Die 56-Jährige hatte eigenen Aussagen zufolge schon immer eine starke Arbeitsmoral. „Ich habe immer sehr hart gearbeitet, weil ich von Anfang an wusste, dass ich lange hier sein möchte“, erzählte Mariah. Ihre wichtigste Erkenntnis liege darin, sich nicht für andere zu verbiegen: „Die eine Lektion, die ich gelernt habe, ist, sich selbst treu zu bleiben. Und ich hatte das Glück, das auch tun zu können. Es gab auf dem Weg einige Dinge, die nicht ideal waren, aber hier bin ich.“

Die Queen of Pop wird von MusiCares in einer Reihe mit Größen wie den Grateful Dead, Berry Gordy und Smokey Robinson, Joni Mitchell, Gloria Estefan, Billy Joel und Dolly Parton geehrt. Im Laufe der Jahre hat Mariah zahlreiche Hilfsmaßnahmen unterstützt, darunter die Make-A-Wish Foundation sowie Projekte in den Bereichen Bildung und HIV/AIDS. „Wir alle sollten das tun, was wir können, um etwas zurückzugeben. Und es ist auch wichtig, noch mehr zu tun als das“, betonte sie. „Manchmal verstricke ich mich in meinem Zeitplan, sodass es nicht so viel ist, wie es sein sollte. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Teil meines Lebens.“

MusiCares-Geschäftsführerin Theresa Wolters hatte zuvor den „Einfluss“ der Pop-Ikone hervorgehoben. „Sie hat ihre Plattform konsequent genutzt, um Gemeinschaften konkrete Unterstützung zu bieten – sei es durch Katastrophenhilfe, die Förderung junger Menschen oder Programme für jene, die mit Barrieren konfrontiert sind“, lobte sie den Star.