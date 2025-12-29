Stars Mariah Carey erhält über 92.000 Dollar Anwaltskosten nach Weihnachts-Hit-Klage

Mariah Carey at MTV Video Music Awards Sept 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2025, 18:00 Uhr

Mariah Carey hat einen juristischen Sieg errungen: Nach der Abweisung einer Klage um ‚All I Want For Christmas Is You‘ wurden ihr über 92.000 US-Dollar (circa 78.000 Euro) an Anwaltskosten zugesprochen.

Country-Sänger Andy Stone, bekannt als Vince Vance, hatte Carey 2023 vorgeworfen, ihren Weihnachtsklassiker von seinem gleichnamigen Song aus dem Jahr 1988 kopiert zu haben.

Die Klage über 20 Millionen Dollar wurde im März abgewiesen. Nun ordnete das Gericht an, dass Stone rund 109.000 Dollar an Sanktionen zahlen muss, darunter 92.300 Dollar an Carey sowie weitere Beträge an Sony Music und andere Mitbeklagte. Laut Gerichtsdokumenten habe Carey „unnötige Kosten“ durch „haltlose rechtliche Argumente“ tragen müssen.

Richterin Mónica Ramírez Almadani stellte fest, dass Stone und sein Co-Autor keine ausreichenden Beweise für eine Urheberrechtsverletzung vorgelegt hätten. In ihrer Entscheidung sprach sie von „egregantem Fehlverhalten“ der Klägerseite. Zwar sei jeder einzelne Verstoß für sich genommen begrenzt, doch in der Gesamtschau rechtfertige das Vorgehen deutlich härtere Sanktionen.

Besonders kritisch äußerte sich die Richterin über das Verhalten von Stones Anwälten, die ihren Mitkläger Troy Powers faktisch nicht mehr vertreten hätten. Zwischen Kläger und Anwälten gebe es keinen Kontakt mehr. Die Verteidiger müssen nun bis zum 5. Januar erklären, warum ihr Vorgehen nicht berufsrechtlich geahndet werden sollte. Andernfalls drohen weitere Konsequenzen.