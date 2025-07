Musik Mariah Carey hat Aufnahme ihres neuen Albums abgeschlossen

Mariah Carey - JUNE 9 2025 - 2025 BET Awards - Peacock Theater Los Angeles - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin war zuletzt mit der Arbeit an ihrem 16. Studioalbum beschäftigt.

Mariah Carey hat bestätigt, dass sie die Arbeit an ihrer neuen Platte abgeschlossen hat.

Die Sängerin war fleißig mit den Aufnahmen ihres kommenden 16. Albums beschäftigt, dem Nachfolger von ‚Caution‘ aus dem Jahr 2018. Im Gespräch mit Zane Lowe und Ebro Darden im neuen Apple Music Studio während einer Live-Übertragung zum zehnjährigen Jubiläum des Streamingdienstes erklärte sie: „Ich versuche, nicht zu viel über das neue Album zu verraten.“

Um die Vorfreude auf die Platte anzuheizen, zitierte die 39-Jährige eine Zeile aus ihrem Song ‚It’s Like That‘ von 2005: „It’s a special occasion / Mimi’s emancipation.“ Auf Deutsch übersetzt heißt die Zeile: „Es ist ein besonderer Anlass / Mimis Emanzipation.“ Die Musikerin fügte hinzu: „Das ist eine Textzeile aus einem meiner Songs. Was kommt als Nächstes? Das Album erscheint. Ich will nicht zu viel darüber erzählen, weil ich nicht alles vorab preisgeben möchte. Es ist fertig.“

Sie bestätigte jedoch, dass das Album elf oder zwölf Songs enthalten wird, darunter auch einige Balladen. „Wir haben ein paar Mariah-Balladen… Ein zweiter Song erscheint bald als Single“, kündigte der Star an. „Ich freue mich sehr darauf. Es ist sehr sommerlich. Den Beat mag ich auch.“

Im vergangenen Monat veröffentlichte die ‚All I Want For Christmas Is You‘-Interpretin die neue Single ‚Type Dangerous‘, die das Lied ‚Eric B. Is President‘ von Eric B. und Rakim aus dem Jahr 1986 sampelt.

Während der Live-Übertragung erklärte sie: „Ich habe ‚Eric B. Is President‘ schon immer geliebt. Es war nicht so, dass ich dachte: ‚Oh, ich werde das jetzt neu interpretieren‘ – daran hätte ich gar nicht gedacht. Aber dann waren wir in einem Restaurant in Aspen, es lief unterschiedliche Musik, und sie spielten ‚Eric B. Is President‘. Ich dachte: ‚Oh mein Gott! Ich liebe dieses Lied!'“ Ein paar Monate später habe Mariah den Song im Studio aufgenommen.