Stars Mariah Carey ist MusiCares Person 2026

Mariah Carey - November 2023 - Yaamava' Resort & Casino - California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2025, 18:00 Uhr

Mariah Carey wurde zur 'MusiCares Person of the Year 2026' ernannt. Sie wird für ihr gemeinnütziges Engagement ausgezeichnet.

Mariah Carey wurde zur ‚MusiCares Person of the Year 2026‘ ernannt.

Die ‚Fantasy‘-Sängerin wird bei der jährlichen Gala gefeiert, die am 30. Januar im Los Angeles Convention Center stattfindet – zwei Tage vor der Grammy-Verleihung. Mariah wurde für diese Ehre aufgrund ihrer Beiträge zur Musik sowie ihres philanthropischen Engagements ausgewählt, darunter ihre Hilfe für Menschen, die von Hurrikan Katrina und der Coronavirus-Pandemie betroffen waren. Die 56-jährige Sängerin gründete außerdem ‚Camp Mariah‘, um in Partnerschaft mit dem ‚Fresh Air Fund‘ benachteiligten Jugendlichen zu helfen, und setzt sich für die Förderung von Gesundheit und Bildung ein.

„Es ist uns eine Ehre, Mariah Carey als diesjährige MusiCares Person of the Year auszuzeichnen – eine wahre kreative Kraft und ein Talent, das nur einmal in einer Generation vorkommt“, erklärte Harvey Mason Jr., CEO der ‚Recording Academy‘ und ‚MusiCares‘, die Wahl. „Ihre Kunst und ihre Stimme haben den Sound unserer Zeit geprägt. Wir freuen uns darauf, ihre bemerkenswerte Karriere an diesem ganz besonderen Abend zu feiern.“

Die ‚All I Want for Christmas Is You‘-Sängerin reiht sich in eine Liste herausragender früherer Preisträger ein – darunter Jon Bon Jovi, Joni Mitchell und Dolly Parton. „Mariah Careys Einfluss geht weit über ihre bemerkenswerte Kunst hinaus“, sagte auch Theresa Wolters, Geschäftsführerin von ‚MusiCares‘. „Sie hat ihre Plattform konsequent genutzt, um Gemeinschaften konkrete Unterstützung zu bieten – sei es durch Katastrophenhilfe, Jugendförderung oder Programme, die Menschen helfen, die mit Hindernissen konfrontiert sind.“ Die Arbeit der Sängerin verkörpere die Werte, die im Mittelpunkt von MusiCares stehen: Systeme der Fürsorge zu schaffen, die Menschen aufrichten und sicherstellen, dass Musikschaffende und Gemeinschaften gedeihen können. „Sie als Person of the Year zu ehren, feiert sowohl ihr unglaubliches musikalisches Vermächtnis als auch ihr Engagement, im Leben anderer einen bedeutenden Unterschied zu machen.“