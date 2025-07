Musik Mariah Carey kündigt neue Details zu lang erwartetem Album an

Mariah Carey - Global Citizen Festival 2022 - Kristin Callahan/Everett Collection/Everett/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin wird bald endlich ein neues Studioalbum auf den Markt bringen.

Mariah Carey hat angedeutet, dass am heutigen Montag (21. Juli) neue Informationen zu ihrem mit Spannung erwarteten kommenden Album veröffentlicht werden.

Die 56-jährige Popikone wandte sich am Wochenende über Social Media an ihre Fans und verriet, dass bald Details zu ihrem 16. Studioalbum (MC16) bekannt gegeben werden. Am 20. Juli veröffentlichte Mariah ein Video, das eine Hommage an ihre bisherigen Alben darstellte: von ihrem Debüt ‚Mariah Carey‘ (1990) bis hin zum 2018 erschienenen ‚Caution‘. Am Ende des 37-sekündigen Clips war der Schriftzug „MC16“ zu sehen. Auf X, ehemals Twitter war zusätzlich zu lesen: „MC16 – Ankündigung morgen.“

In ihren Instagram-Storys postete Mariah denselben Clip mit einem eingefrorenen Countdown-Timer, der die Zeit „19:06:42“ anzeigte. Die Album-Ankündigung folgt auf die Vorschau zur neuen Single „Sugar Sweet“, die die Musikerin am 19. Juli in einem Video teilte. Darin backt sie in ihrer Küche, während im Hintergrund der Song läuft.

Bereits im Juni erreichte Mariah einen neuen Streaming-Meilenstein: Ihr Hit ‚Fantasy‘ (1995) wurde über 500 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Der Song war Mariahs neunte Nummer-1-Single in den US-Charts (Billboard Hot 100) und hielt sich dort acht Wochen lang von 30. September bis 18. November 1995. Es war zudem der erste Song einer weiblichen Künstlerin, der direkt auf Platz 1 einstieg, und nach Michael Jacksons ‚You Are Not Alone‘ der zweite überhaupt. ‚Fantasy‘ wurde von Mariah Carey, Steven Stanley, Adrian Belew, Chris Frantz, Tina Weymouth und Dave Hall geschrieben. Er handelt davon, wie sich eine Frau in einen Mann verliebt und sich jedes Mal, wenn sie ihn sieht, vorstellt, mit ihm zusammen zu sein.