Stars Mariah Carey: Lachen als Bewältigungsmechanismus

Mariah Carey - November 2023 - Yaamava' Resort & Casino - California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 11:00 Uhr

Mariah Carey hat mit ihrer Ehe mit Tommy Mottola „Frieden geschlossen“.

Die 56-jährige Sängerin heiratete den 20 Jahre älteren Chef der Plattenfirma 1993 und sie gab zu, dass sie sich während der vierjährigen Ehe kontrolliert und unfrei gefühlt habe.

Sie erzählte der neuen Ausgabe des Magazins ‚Harper’s Bazaar‘: „Manchmal bin ich wütend über diese Zeit, aber ich glaube, ich habe meinen Frieden damit gemacht – auf jeden Fall habe ich mir geschworen, nicht mehr darüber zu reden.“ Sie fügte hinzu: „Humor ist meine Befreiung, und Leute, die mich kennen, wissen das. Ich mache kleine Witze über das, was passiert ist, weil ich sonst jeden Tag zu einer rührseligen Geschichte machen könnte. Es ist ein Bewältigungsmechanismus, aber es liegt in meiner Natur zu lachen.“

Die ‚Fantasy‘-Hitmacherin fühlte sich während ihrer Ehe mit Mottola nicht in der Lage, die Musik zu machen, die sie machen wollte. „Ich wollte mehr R+B machen, mehr urbane Musik, und jedes Mal, wenn ich das ansprach, wurde es abgelehnt. Es war nicht so, dass ich die Musik, die ich machte, nicht mochte – ich hatte nur das Gefühl, dass da mehr in mir war, das ich loslassen wollte“, so Carey. Die Sängerin empfand die Arbeit an ihren 2020 erschienenen Memoiren ‚The Meaning of Mariah Carey‘ zusammen mit der Autorin Michaela Angela Davis daher als „therapeutische Erfahrung“. „Die gemeinsame Arbeit daran war eine Herausforderung, aber sie war auch therapeutisch“, erinnert sich die Musikerin.