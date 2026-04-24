Musik Nach Erfolg von ‚A Bar Song (Tipsy)‘: Shaboozey veröffentlicht mit ‚Born To Die‘ episches Western-Al

Shaboozey - People's Choice Country Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 19:00 Uhr

Mit einem einzigen Song hat Shaboozey die Spielregeln der modernen Country- und Popmusik neu definiert.

Seine Single ‚A Bar Song (Tipsy)‘ aus dem Jahr 2024 entwickelte sich nicht nur zu einem globalen Hit, sondern auch zu einem historischen Meilenstein. In Deutschland erreichte der Track die Top 5 der Radiocharts, während er in den USA wochenlang die Spitze dominierte. Länger auf Platz 1 der US-Singlecharts stand zuvor lediglich ‚All I Want for Christmas Is You‘ von Mariah Carey.

Doch Shaboozey ruht sich nicht auf diesem Triumph aus. Jetzt kündigt der aus Virginia stammende Künstler mit der neuen ‚Single Born To Die‘, die ab sofort erhältlich ist, sein nächstes großes Projekt an: das Konzeptalbum ‚The Outlaw Cherie Lee Other Western Tales‘, das am 31. Juli erscheinen soll. Bereits im Vorfeld wird deutlich, dass es sich dabei nicht um ein gewöhnliches Album handelt, sondern um ein ambitioniertes, erzählerisches Werk, das musikalische Grenzen sprengt.

Das Album knüpft an den Erfolg von ‚Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going‘ an, das Shaboozey endgültig den internationalen Durchbruch bescherte. Milliarden Streams, eine Diamant-Auszeichnung und ein Grammy markieren den rasanten Aufstieg des Künstlers, der als Sohn nigerianischer Eltern eine ganz eigene Perspektive in die Countrymusik einbringt. Spätestens seit seinen Gastbeiträgen auf Cowboy Carter von Beyoncé gilt er als eine der prägendsten Stimmen einer neuen, genreübergreifenden Generation.

Mit seinem neuen Werk geht Shaboozey nun noch einen Schritt weiter. ‚The Outlaw Cherie Lee Other Western Tales‘ ist als cineastisches Western-Epos angelegt, das eine tragische Geschichte von Liebe, Rache und innerer Zerrissenheit erzählt. Im Zentrum steht die Figur Cherie Lee, die den Mord an ihrem Vater – einem Sheriff – mitansehen muss. Getrieben von Vergeltung begibt sie sich auf die Jagd nach den Tätern, den sogenannten Bootcut Boys. Doch die Geschichte nimmt eine unerwartete Wendung, als sie sich ausgerechnet in einen der Gesetzlosen verliebt.

Diese komplexe Dynamik bildet das emotionale Herzstück des Albums. Während er in ihr Erlösung sucht, hofft sie auf Frieden – doch beide werden enttäuscht. Die Geschichte steuert auf ein tragisches Finale zu, in dem Cherie Lee sich für Rache statt Liebe entscheidet. Diese narrative Tiefe hebt das Projekt deutlich von klassischen Albumformaten ab und macht es zu einem multimedialen Erlebnis.

Shaboozey selbst beschreibt das Werk als Herzensprojekt, an dem er über mehrere Jahre gearbeitet hat. „Ich habe mein ganzes Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Ich möchte der Welt jetzt zeigen, wer ich als Künstler und Geschichtenerzähler bin“, sagt er. „‚The Outlaw Cherie Lee‘ ist ein Projekt, das seit mehreren Jahren in Arbeit ist und viele Überarbeitungen durchlaufen hat. Es ist ein durchgängig erzählter Western.“