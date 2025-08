Stars Marie Nasemann: Seit der Trennung arbeitet sie an sich selbst

Marie Nasemann at Book Fair Frankfurt Oct 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2025, 14:00 Uhr

Die ehemalige GNTM-Kandidatin muss als frisch gebackener Single erstmal einiges verkraften.

Marie Nasemann macht Therapie, um sich in ihre neue Situation einzufinden.

Die ehemalige GNTM-Kandidatin ist das erste Mal seit langer Zeit wieder Single. Die Trennung von ihrem Ex-Partner Sebastian Tigges hatte Marie bereits vor längerer Zeit öffentlich bekannt gemacht. Jetzt erzählt sie, wie sie den Tiefschlag verarbeitet. „Der Juli war mental kein leichter Monat. Der Start meiner Traumatherapie hat Ende Juni ganz schön viel an die Oberfläche gespült und einige mentale Begleiterscheinungen mit sich gebracht, die nicht leicht waren“, schreibt sie in einem Instagram-Post.

Ihren Optimismus will die Laufstegschönheit jedoch nicht verlieren, weswegen sie auch eine Reihe schöner Momente auflistet, die sie in den vergangenen Wochen erlebt hat. „Umso dankbarer bin ich für glückliche Momente, die es im Juli trotzdem gab. Dreharbeiten an zwei verschiedenen Projekten, die großen Spaß machen/gemacht haben, stundenlanges Tanzen im Berghain und so viele aufbauende Gespräche mit meinen Freundinnen, die einfach mein Ein und Alles sind.“

Dass sie aktuell mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, gab Marie bereits vor einigen Wochen in einem Instagram-Video an ihre Fans bekannt. „Monate der Ups und Downs sind vergangen. Und die Traurigkeit kommt immer wieder. In Wellen“, verriet sie damals. „Ein neuer, ganz anderer Lebensabschnitt beginnt, und alles hat so kommen sollen.“