Marie Reim: So geht sie mit gemeinen Kommentaren um

Bang Showbiz | 29.12.2024, 10:37 Uhr

Die Schlagersängerin wird oft mit ihren berühmten Eltern verglichen.

Marie Reim will sich von Hatern nicht die Laune verderben lassen.

Die Sängerin ist die Tochter der bekannten Schlagerstars Michelle und Matthias Reim. Aufgrund ihrer berühmten Eltern wird die 24-Jährige besonders kritisch von der Öffentlichkeit beäugt. Im Gespräch mit ‚Gala‘ verrät sie nun: „Ich bin damit groß geworden, dass man eine Erwartungshaltung mir gegenüber hat, ich kenne das nicht anders.“

Besonders mit ihrer Mutter werde sie oft verglichen. „Oft sind die Menschen entweder sehr lieb und sagen ‚Du bist so schön, du siehst aus wie deine Mama‘ und dann freue ich mich sehr, oder sie sind wirklich gemein und sagen ‚Warum versuchst du, Michelle nachzumachen? Da wirst du nie drankommen‘“, enthüllt die Musikerin.

Wie geht Marie Reim mit diesen fiesen Kommentaren um? „Ich bin so ein Mensch, ich bin für alles sehr dankbar. Ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich bin dankbar, dass ich Musik machen darf. Und ich bin dankbar, dass es so gut läuft, wie es aktuell läuft“, erklärt sie. „Wenn jetzt da irgendjemand kommt und etwas Negatives sagt, kann ich gar nicht drauf anspringen, weil ich in einer so hohen, dankbaren Energie bin. Ich fühle mich gut, so wie ich bin.“

Die Blondine findet: „Es ist ein Kompliment, wenn ich mit meinem Selbstbewusstsein und meiner Ausstrahlung die Leute dazu bringen kann, dass sie sich aufregen. Das zeigt, dass sie eingeschüchtert sind.“ Am 3. Januar 2025 erscheint Marie Reims zweites Album ‚Sternzeichen Liebe‘.