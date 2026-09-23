Musik Mark E. Smiths Verlobte kritisiert letztes Album von The Fall

The Fall Mark E Smith - SEP 14 - Photoshot, Performing at Concorde BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2026, 14:00 Uhr

Mark E. Smiths Verlobte kritisiert das letzte Album von The Fall.

Pamela Vander, die frühere Managerin und Lebensgefährtin des verstorbenen The-Fall-Frontmanns Mark E. Smith, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Veröffentlichung des vermeintlich letzten Albums der britischen Post-Punk-Band.

‚Post Script‘ soll am 2. Oktober erscheinen und bislang unveröffentlichtes Studiomaterial aus den Jahren 2001 bis 2014 enthalten. Vander bezeichnet das Projekt als „Geldmacherei“ und hält die Veröffentlichung unter dem Namen The Fall für „ethisch falsch“. Im Gespräch mit dem ‚Guardian‘ erklärte Vander, Smith habe zu Lebzeiten deutlich gemacht, dass ‚New Facts Emerge‘ aus dem Jahr 2017 das letzte Album der Band sein sollte. Der Musiker starb 2018 nach einer Krebserkrankung, die seine Lunge und Nieren betroffen hatte. Dass ‚Post Script‘ nun als „finales Album“ vermarktet werde, stößt bei Vander auf Unverständnis. „Sie verkaufen es als das ‚letzte Album‘, damit die Leute glauben, Mark habe es auf seinem Sterbebett aufgenommen“, sagte sie. Tatsächlich seien die Gesangsaufnahmen jedoch allesamt vor ‚New Facts Emerge‘ entstanden.

Vander, die Smith während der letzten drei Jahre seines Lebens auch pflegte, verwies darauf, dass sie sogar seine tatsächlich letzten Aufnahmen besitze. Darunter befinde sich eine Version von Madonnas ‚Material Girl‘. Smith habe sich ihrer Darstellung zufolge jedoch entschieden, dass ‚New Facts Emerge‘ den Schlusspunkt seiner Arbeit mit der langjährigen Besetzung von The Fall bilden sollte. „Ich finde deshalb nicht, dass jemand eine Entscheidung außer Kraft setzen sollte, die er zu Lebzeiten getroffen hat“, erklärte Vander. Sie räumte zugleich ein, dass Smith seine Hinterlassenschaft nicht besonders gut geregelt habe. „Mark war sehr ungeordnet, wenn es um den Schutz seines Vermächtnisses ging. Ich war seine Managerin und weiß nicht einmal sicher, wem der Name The Fall gehört.“

Besonders deutlich wurde sie bei ihrer Einschätzung von ‚Post Script‘. Sie hätte eine Veröffentlichung als Teil eines „Mark E. Smith-Archivs“ nachvollziehen können. Als neues The-Fall-Album empfinde sie die Zusammenstellung dagegen als problematisch: „Es ist Geldmacherei, einfach eine Sammlung von irgendwelchem Zeug aus dem Schneideraum. Es ist ethisch falsch, das als The Fall zu veröffentlichen.“ Ed Blaney, ehemaliges Mitglied der Band, widerspricht dieser Darstellung. Ebenfalls gegenüber dem ‚Guardian‘ erklärte er, ‚Post Script‘ sei von Anfang an als würdige Würdigung von Smith und The Fall gedacht gewesen. „Es ging um Liebe und Respekt für Mark“, sagte Blaney. Smiths Gesang sei nun einmal für The Fall aufgenommen worden und deshalb auch unter diesem Namen veröffentlicht worden. „Mark klingt großartig und es ist ein großartiges, positives Album.“