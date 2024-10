Film Saoirse Ronan: ‚Traurig‘ wegen Ryan Goslings Abschied von den ‚In meinem Himmel‘-Dreharbeiten

Saoirse Ronan verriet, dass sie „traurig“ gewesen sei, als Ryan Gosling die Dreharbeiten zu ‚In meinem Himmel‘ verließ.

Der ‚Barbie‘-Schauspieler sollte in dem Film von 2009 die Rolle des Jack Salmon spielen, den Vater von Ronans Figur Susie Salmon, wobei er das Projekt jedoch wegen kreativer Differenzen verlassen habe.

Ronan hat jetzt zugegeben, dass sie Gosling am Set vermisst habe, wobei sie seinen Ausstieg aber verstehen könne. In einem Interview gegenüber dem ‚Happy Sad Confused‘-Podcast erklärte Saoirse: „Ich habe Ryan einfach geliebt. Und seinen Hund George. Ich bin einfach traurig darüber gewesen, dass er nicht mehr da war. Aber ich denke, dass die Gründe für ihre Trennung absolut berechtigt waren. Ich habe jetzt mit beiden gesprochen und ich bin ganz zufrieden – das passiert, wissen Sie, was ich meine? Das ist nicht unbedingt persönlich; es ist einfach so, dass man manchmal nicht auf derselben Wellenlänge ist.” Mark Wahlberg hatte Gosling in dem Film ersetzt und Ronan glaubt, dass der Darsteller zu dem Zeitpunkt mehr Erfahrung als Ryan hatte, um einen Vater darzustellen. Ronan fügte hinzu: „Mark konnte einspringen und er ist ein Vater. Er ist ein Vater von, ich weiß nicht, drei Kindern? Er hatte wahrscheinlich eine Erfahrung damit, die Ryan nicht zu haben glaubte.” Die Darstellerin konnte schließlich mit Gosling an seinem Regiedebüt ‚Lost River‘ aus dem Jahr 2014 zusammenarbeiten, das er auch schrieb und co-produzierte, was eine „großartige“ Erfahrung für sie gewesen sei.