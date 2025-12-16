Stars Martin Rütter will seine TV-Karriere mit Würde beenden

Bang Showbiz | 16.12.2025, 14:00 Uhr

Martin Rütter will seine TV-Karriere mit Würde beenden.

Martin Rütter will den Schlussstrich unter seine TV- und Bühnenkarriere ganz bewusst setzen.

Dem TV-Hundeprofi ist es laut eigener Aussage wichtig, sich von der Bühne zu verabschieden, bevor er den Moment verpasst, „an dem die Leute sagen, das war mal gut, aber Oppa erzählt nur noch von früher“. Der 55-jährige Star, der durch Formate wie ‚Der Hundeprofi‘ bekannt wurde, kündigte eine große Abschiedstournee an, die von Oktober 2026 bis Ende April 2028 rund 120 Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz umfassen soll. In der Talkshow ‚Riverboat‘ sagte Rütter: „Ich bin also nicht müde und sage, ‚Ich habe keine Lust mehr‘, aber ich finde es charmant und luxuriös, an einer Stelle zu sagen: Danke, danke, das war’s, wenn es noch richtig gut läuft.“

Seine Entscheidung begründet Rütter mit dem Wunsch, sich nicht wie einige langjährige TV-Größen vorzuführen, die nach seinem Empfinden den richtigen Zeitpunkt versäumt hätten. Ein deutschlandweit bekanntes Beispiel für den verpassten Abschiedsmoment sei demnach unter anderem Stefan Raab. „Als ich die Nachricht bekommen habe, Stefan kommt zurück, da habe ich mich so gefreut. Und dann guckst du dir drei Sendungen an und sagst dir, ja, das war mal toll“, erklärt er mit Blick auf die Rückkehr von Raab.

Gleichzeitig nannte Rütter Thomas Gottschalk als weiteres Beispiel, das ihn dazu bewegt habe, seinen Ausstieg bewusst zu planen. Er wolle nicht so enden, betonte Rütter und verriet, dass er sich zukünftig lieber anderen Projekten widmen werde. „Ich liebe sehr, was ich mache, aber mein Fokus verschiebt sich gerade, der liegt inzwischen vielmehr auf Tierschutz“, erklärte er in der MDR-Sendung. Nach mehr als 30 Jahren in der Öffentlichkeit möchte der Hundeexperte also künftig mehr Energie in Projekte investieren, die ihm am Herzen liegen – abseits großer TV-Bühnen.