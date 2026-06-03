Film Martin Scorsese steigt als Berater bei KI-Firma Black Forest Labs ein

Martin Scorsese - October 2019 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 14:00 Uhr

Martin Scorsese hat sich mit dem KI-Unternehmen Black Forest Labs zusammengetan.

Der Regisseur von ‚The Wolf of Wall Street‘ ist als Berater in das Unternehmen eingetreten, um „die Grenzen der Kreativität zu erweitern und dem Publikum tiefere und reichhaltigere Erlebnisse zu bieten“.

In einer Erklärung auf der Website von Black Forest Labs sagte Scorsese: „Das Kino ist ein junges Medium, erst etwa 125 Jahre alt, daher müssen wir offen dafür sein, wie es sich weiterentwickeln kann. Ich habe bei ‚Hugo‘ 3D und bei ‚The Irishman‘ De-Aging-Technologie eingesetzt. Mit diesem Tool kann ich nun meine Visionen klarer und effizienter an mein Kreativteam – den Produktionsdesigner, den Art Designer und den Kameramann – weitergeben, damit sie darauf aufbauen und die filmische Intelligenz bereichern können.“

In einem Videoclip, der in Scorseses Büro in New York City zur Begleitung der Ankündigung gedreht wurde, nutzt der Regisseur von ‚Goodfellas‘ das generative KI-Modell FLUX von Black Forest Labs, um ein Storyboard für eine Szene zu erstellen. Der 83-jährige Filmemacher erläutert, wie er die berühmte Steadicam-Aufnahme des Films von 1990 inszenierte, die den Gangster Henry Hill (Ray Liotta) auf seinem Weg durch den Copacabana-Nachtclub begleitet, und merkt an, wie jede „Vignette“ innerhalb der Szene präzise inszeniert werden musste. Scorsese sagte in dem Video: „Wenn man ein solches Werkzeug hat, kann man das viel schneller herausfinden und Produktionszeit sparen, und auch die Belastung für die Crew wird geringer.“

Robin Rombach, CEO von Black Forest Labs, erklärte gegenüber der ‚New York Times‘, dass die Partnerschaft mit dem Regisseur von ‚The Departed‘ „ein großartiger Beweis dafür ist, dass dies funktioniert“.