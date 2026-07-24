Film ‚Spider-Man‘-Regisseur spricht über Geheimhaltung rund um Sadie Sinks Rolle

Sadie Sink - Stranger Things - Season 4 Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2026, 14:00 Uhr

Die 'Stranger Things'-Darstellerin ist in dem kommenden Film zu sehen, doch zu ihrer Figur ist nichts bekannt.

Regisseur Destin Daniel Cretton hat erklärt, dass ‚Spider-Man: Brand New Day‘ für die Zuschauer „besser“ sei, wenn sie nicht wüssten, welche Rolle Sadie Sink in dem Film spielt.

Die ‚Stranger Things‘-Darstellerin ist in dem kommenden Blockbuster zu sehen, doch der Name ihrer Figur wird nicht einmal in der Besetzungsliste aufgeführt. Nun sprach Cretton über die Geheimhaltung rund um Sinks Mitwirkung an dem Film und erklärte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘, dass es dafür einen guten Grund gebe. „Dass wir geheim halten, was Sadie macht, werdet ihr ehrlich gesagt verstehen, wenn ihr den Film seht. Der Film ist besser, wenn man bestimmte Dinge nicht weiß“, sagte er.

Cretton erklärte außerdem, dass er kein Fan davon sei, wenn Zuschauer online Spoiler oder Details zur Handlung verbreiten, da dies das Erlebnis anderer Kinobesucher beeinflusse. „Ich wünschte, die Leute würden überhaupt nichts wissen, wenn sie diesen Film sehen“, gestand der 47-Jährige. „Aber wir machen das aus keinem anderen Grund, als das Erlebnis der Fans zu schützen. Wer am Eröffnungswochenende ins Kino geht, wird eine viel bessere Erfahrung haben, wenn er bestimmte Dinge vorher nicht weiß.“

Die Gerüchte über Sadie Sinks Rolle in dem Streifen reichen von der Vermutung, dass sie eine Version von Jean Grey spielen könnte, bis hin zu der Annahme, dass sie eine völlig neue Figur verkörpert. Der Film selbst heizte die Spekulationen ebenfalls an. Anfang des Monats wurde ein Video veröffentlicht, in dem die Schauspielerin sagt: „Hallo, ich bin Sadie Sink und ich spiele …“ Die große Enthüllung wurde jedoch durch eine Spinnennetz-Grafik verhindert, die ihren Mund verdeckte. ‚Spider-Man: Brand New Day‘ kommt am kommenden Mittwoch (29. Juli) in die deutschen Kinos.