Film Netflix enthüllt Besetzung und weitere Details zu ‚Charlie vs. the Chocolate Factory‘

Charlie vs the Chocolate Factory first look - Netflix - August 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 11:00 Uhr

Netflix enthüllt Besetzung und weitere Details zu 'Charlie vs. the Chocolate Factory'.

Taika Waititi und Kit Connor übernehmen die Hauptrollen in ‚Charlie vs. the Chocolate Factory‘.

Das Duo führt ein hochkarätiges Ensemble in Netflix‘ kommendem Animationsfilm an, der in der Welt von Roald Dahls Roman ‚Charlie und die Schokoladenfabrik‘ aus dem Jahr 1964 spielt. Versprochen werden „neue Songs, neue Figuren und sogar einige bekannte Gesichter“. Netflix gibt einen ersten Einblick in die Handlung: In ‚Charlie vs. the Chocolate Factory‘ hat Wonka (Waititi) die Jahre seit dem berüchtigten Wettbewerb um die Goldene Eintrittskarte hinter Gittern verbracht – und damit sind nicht Schokoladenriegel gemeint. Sein Verbrechen: Er hat ein Kind in eine Blaubeere verwandelt. Nachdem er seine Strafe abgesessen hat, kehrt er in seine Fabrik zurück. Sein Ziel: einer bitter gewordenen Welt wieder etwas Süße zu verleihen. Doch dabei steht ihm jemand im Weg: Charlie Paley (Connor) und seine Freunde. Weil ihnen die Zwangsräumung droht, schmiedet diese nächste Generation sogenannter ‚verdorbener‘ Kinder einen Plan: Sie wollen in die Fabrik einbrechen, einen unbezahlbaren Wonka-Riegel stehlen und ihre Heimat retten. Doch wie schon die Kinder vor ihnen müssen sie bald feststellen, dass die fantastische Welt im Inneren der Fabrik womöglich eine Nummer zu groß für sie ist.

Zum Sprecher-Ensemble gehören außerdem ‚Bridgerton‘-Star Nicola Coughlan und Charithra Chandran, ‚My Brilliant Career‘-Darsteller Christopher Chung, ‚Titanic‘-Ikone Kate Winslet sowie die erfahrene Schauspielerin Helena Bonham Carter. Regie führen Jared Stern, der bereits ‚The LEGO Batman Movie‘ inszenierte, und ‚Trolljäger: Geschichten aus Arcadia‘-Regisseurin Elaine Bogan. Die beiden Filmemacher erklärten: „Wir sind mit der herrlich verdrehten Welt von Willy Wonka aufgewachsen. Es ist ein Privileg, seine weiteren Abenteuer nun selbst als verdrehte Erwachsene zum Leben zu erwecken. Und wie wunderbar, dies mithilfe der Magie der Animation auf völlig neue Weise zu tun und ein ‚Charlie vs. the Chocolate Factory‘ zu erschaffen, das noch köstlich verrückter ist, als es sich eure wildeste Fantasie vorstellen könnte.“

Waititi lobte die „mutige Vision“ der Regisseure. Diese werde zugleich dem Vermächtnis der Geschichte gerecht. Er ergänzte: „Ich bin begeistert, meinen Teil dazu beizutragen, Wonka in animierter Form zum Leben zu erwecken. Er bedeutet mir sehr viel, und die Möglichkeit, einem derart ikonischen, exzentrischen Süßigkeiten-Genie meine Stimme zu leihen – auch wenn er manchmal ein wenig schelmisch ist –, begeistert mich enorm.“ Netflix hat außerdem bestätigt, dass ‚Charlie vs. the Chocolate Factory‘ am 5. November 2027 weltweit in die Kinos kommen soll. Am 22. Dezember desselben Jahres soll der Film anschließend beim Streamingdienst verfügbar sein.