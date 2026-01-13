Musik Mary J. Blige kündigt ihre allererste Las-Vegas-Residency an

Mary J. Blige attends the 65th GRAMMY Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2026, 11:00 Uhr

Mary J. Blige hat ihre allererste Las-Vegas-Residency angekündigt.

Die legendäre „Queen of Hip-Hop Soul“ feierte am Sonntag (11. Januar) ihren 55. Geburtstag und markierte den Anlass einen Tag später mit der Bekanntgabe von ‚Mary J. Blige: My Life, My Story‘ im Dolby Live im Park MGM. Die besondere Show startet im Mai. In einem Statement sagte sie: „Ich habe mich so sehr darauf gefreut, diese Vegas-Residency anzukündigen. Eine Show wie diese zu kreieren, wollte ich schon immer machen. Es ist eine Gelegenheit, meine Fans aus allen Teilen der Welt – aus verschiedenen Städten, Bundesstaaten und Ländern – zusammenzubringen, um gemeinsam etwas zu erleben. ‚My Life, My Story‘ wird genau das sein – mit ein paar Überraschungen für meine Fans, die all die Jahre dabei waren. Wir sehen uns im Mai!“

Bei einem Auftritt in der ‚Today Show‘ deutete Blige in dieser Woche an, dass die Show „Schauspielerinnen und Schauspieler“ beinhalten wird, um ihre Geschichte zu erzählen. Sie erklärte: „Es wird deutlich theatralischer umgesetzt. Es wird weiterhin Musik geben, es wird weiterhin Spaß machen, aber es ist eine Geschichte, also wird es Schauspieler und Schauspielerinnen geben. Die Musik erzählt die Geschichte.“

Der erste Teil der zehntägigen Residency läuft vom 1. bis 9. Mai, bevor sie vom 10. bis 18. Juli an den Veranstaltungsort zurückkehrt. Die ‚Real Love‘-Interpretin bereitet sich außerdem auf die Veröffentlichung ihres Originalfilms ‚Be Happy‘ für Lifetime vor, der am 7. Februar erscheint und in dem Tisha Campbell, Mekhi Phifer und Russell Hornsby mitspielen. Tickets für ‚Mary J. Blige: My Life, My Story‘ gehen am Freitag (16. Januar) in den Verkauf.