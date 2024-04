Stars Mary J. Blige kündigt Ruhestand an

Mary J. Blige attends the 65th GRAMMY Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2024, 10:47 Uhr

Die R B-Sängerin hat bereits konkrete Pläne für ihren Ruhestand.

Mary J. Blige plant, sich in den nächsten „fünf oder sechs“ Jahren zur Ruhe zu setzen.

Der R B-Star ist seit mehr als 30 Jahren im Musikgeschäft tätig und hat sich sogar der Schauspielerei zugewandt. Derzeit ist die Sängerin zwar noch nicht bereit, ihre Karriere zu beenden, allerdings denkt sie schon jetzt über ihren Ruhestand nach.

In der US-Fernsehsendung ‚Extra‘ erzählt sie: „Mary singt über das Leben. Leben… Liebe… stabil sein und verstehen, dass man Dinge wie Liebe haben kann. Man kann ein gutes Leben haben. Im Moment werde ich auf jeden Fall weiter schauspielern und in fünf oder sechs Jahren werde ich mich definitiv zur Ruhe setzen. Im Moment tue ich immer noch, was ich tue, aber nicht mehr so oft wie früher, weil ich es jetzt nicht mehr tun muss.“

Die ‚Family Affair‘-Künstlerin, die ein stolzes Nettovermögen von 20 Millionen Dollar haben soll, spricht außerdem über ihre schwierige Kindheit in der New Yorker Vorstadt Yonkers. „Es war schwer. Meine Mutter war alleinerziehend“, berichtet Mary. „Wenn man das überlebt, hat man Freunde und man hat Liebe erfahren. Das hat uns stärker gemacht. Ihr könnt jeden Songwriter aus Yonkers fragen – Jadakiss, DMX, Lady Gaga. Es ist etwas an Yonkers, das dich stark gemacht hat!“