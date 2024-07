Bei Eröffnungszeremonie Olympia: Performen Lady Gaga & Céline Dion diesen Klassiker im Duett?

Lady Gaga (l.) und Céline Dion haben offenbar Großes vor. (stk/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 09:51 Uhr

Das Duett von Lady Gaga und Céline Dion bei Olympia 2024 ist offenbar beschlossene Sache. Bei der Songwahl dürfte sich vor allem erstgenannter Star freuen.

Zu der mit Spannung erwarteten Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris am Freitagabend (26. Juli) sind neue Details an die Öffentlichkeit gedrungen. So sei laut französischen Journalisten inzwischen das bestätigt worden, was im Vorfeld bereits vermutet worden war: Tatsächlich sollen Lady Gaga (38) und Céline Dion (56), die bereits beide unabhängig voneinander in der französischen Hauptstadt gesichtet wurden, mit einem gemeinsamen Duett die Spiele eröffnen. Auch die Wahl des Songs stehe demnach fest.

So werde das Duo zusammen den Édith-Piaf-Klassiker "La Vie en Rose" schmettern. Lady Gaga ist mit dem Lied bestens vertraut, sang erstmals vor fast zehn Jahren eine eigene Version davon und nahm es 2018 für den Soundtrack zum Filmdrama "A Star Is Born" auf.

Info du soir :

🚨@celinedion et @ladygaga ont répété en duo “ La vie en rose “ d’Edith Piaf.

Céline Dion sera habillée par Dior avec une cape en plumes roses et noires…

😉 — Thierry Moreau (@ThierryMoreauTM) July 24, 2024

Ein besonderer Moment für Céline Dion

Die Teilnahme von Dion würde eine emotionale Rückkehr auf die internationale Bühne darstellen: Die Kanadierin hatte sich 2020 aufgrund der Diagnose Stiff-Person-Syndrom (eine seltene autoimmune neurologische Erkrankung) aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, seitdem aber auch mehrfach betont, sich zurück auf die Bühne kämpfen zu wollen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron (46) äußerte sich unlängst in einem Radio-Interview zur Causa Dion bei Olympia. "Ich würde mich riesig freuen, wenn sie bei der Eröffnungsfeier dabei sein könnte", sagte der 46-Jährige. Er hielt sich damals aber bedeckt, ob er die Antwort darauf womöglich schon längst kennt: "Ich werde nicht verraten, was Thomas Jolly [der Leiter der Eröffnungsfeier, Anm. d. Red.] und seine Teams vorbereitet haben". Er versprach aber: "Es gibt eine Überraschung."

Zahlreiche Stars fungieren als die finalen Fackelträger

Bis das Olympische Feuer am Freitagabend feierlich sein Ziel erreicht, wird es noch zahlreiche prominente Hände passieren. Zu den abschließenden Fackelträgern zählen unter anderem die US-Stars Snoop Dogg (52) und Pharrell Williams (51) sowie deren französischer Musik-Kollege MC Solaar (55) und die französische Schauspielerin Laetitia Casta (46).