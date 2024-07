Stars Mary-Kate Olsen: Sie hasste die Öffentlichkeit

Mary-Kate Olsen - Roissy airport - Paris, France - Feb 27 13 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2024, 09:00 Uhr

Mary-Kate Olsen hatte früher mit dem „öffentlichen Charakter“ ihres Ruhms zu kämpfen.

Die 38-jährige ehemalige Schauspielerin wurde als Kind an der Seite ihrer Zwillingsschwester Ashley berühmt. Sie teilten sich in den späten 1980er-Jahren die Rolle der Michelle Tanner in ‚Full House‘, bevor sie in ihren Teenagerjahren mit einer Reihe von Filmen und TV-Shows weitere Erfolge feierte. Ganz schön viel Trubel für Kinder und Mary-Kate fand damals tatsächlich alles „zu viel“, um damit umzugehen.

Ein Insider, der Mary-Kate nahe steht, sagte der dieswöchigen Ausgabe von ‚Us Weekly‘: „Mary-Kate hat sehr deutlich gemacht, dass sie die Paparazzi und die öffentliche Natur dessen, was ihre Karriere als Kinderstar ihr gebracht hat, hasst. Sie fühlte sich gejagt. Es war zu viel, um damit fertig zu werden.“ Der ‚Two of a Kind‘-Star, der von 2015 bis 2021 mit Olivier Sarkozy verheiratet war, und ihre Schwester haben seit ‚New York Minute‘ im Jahr 2004 nicht mehr gemeinsam in einem Film mitgewirkt und arbeiten heute im Bereich Mode. In der Zwischenzeit hat Ashley 2022 den Bund der Ehe mit Louis Eisner geschlossen und das Paar bekam vor elf Monaten Sohn Otto.

Auf dem Höhepunkt ihres Ruhms in der Kindheit standen die Zwillinge im Mittelpunkt der Unterhaltungsfirma Dualstar, über die sie viele ihrer Direct-to-Video-Filme wie ‚Passport to Paris‘ und ‚Our Lips Are Sealed‘ veröffentlichten. Ihr ehemaliger Publizist Michael Pagnotta sagte dem Outlet: „Es gab keinen Präzedenzfall für das, was wir getan haben. Sie hatten das Sagen. Als sie sich entschieden, den ganzen Unterhaltungskram aufzugeben und in die Mode einzusteigen, hatten sie meiner Meinung nach das Gefühl, dass sie eine gewisse Glaubwürdigkeit hatten.“