Stars Matt Damon verbietet Handys und Gespräche bei gemeinsamen Filmabenden

Matt Damon - GQ Men Of The Year Party 2026 - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 10:30 Uhr

Matt Damon verbietet Handys und Gespräche bei gemeinsamen Filmabenden.

Wenn Matt Damon zu Hause mit seiner Familie einen Film anschaut, gelten strenge Regeln: Handys bleiben ausgeschaltet und Gespräche sind tabu.

Der 56-jährige Schauspieler möchte seinen vier Töchtern das Kinoerlebnis auch in den eigenen vier Wänden ermöglichen. Dafür nimmt er sogar einige Mühen auf sich. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ verriet Damon, welche Regeln bei den gemeinsamen Filmabenden gelten. „Ich sage meinen Kindern, dass dieselben Regeln wie im Kino gelten: keine Handys, nicht reden“, erklärte der Hollywoodstar. Er versuche, die Atmosphäre eines Kinobesuchs so gut wie möglich in die eigenen vier Wände zu holen. Das sei allerdings nicht ganz einfach. Denn das Wohnzimmer der Familie gehe offen in den Ess- und Küchenbereich über. Entsprechend viel Licht falle in den Raum. Deshalb müsse zunächst dafür gesorgt werden, dass es richtig dunkel werde.

Seine Töchter seien glücklicherweise ebenso begeistert von der Idee, Filme auf der großen Leinwand zu erleben. Damon beobachte zudem, dass gerade jüngere Generationen wieder verstärkt ins Kino gingen. Diese Entwicklung freue ihn. „Ich versuche ihnen deshalb zu vermitteln, dass es sich auch zu Hause so anfühlen kann. Wenn man dem Film dieselbe Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegenbringt, kann es genauso viel Spaß machen“, sagte er.

Dass ihm dieses Thema besonders am Herzen liegt, dürfte auch mit seiner eigenen Arbeit zusammenhängen. Als Schauspieler weiß Damon genau, wie viel Aufwand hinter einer einzelnen Filmszene steckt. Deshalb möchte er, dass Zuschauer einem Film ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. „Wenn man selbst auf der anderen Seite der Kamera steht und weiß, wie viel Arbeit, Liebe und Sorgfalt in jeder einzelnen Einstellung stecken, möchte man dem Regisseur und dem gesamten Team so viel Aufmerksamkeit wie möglich entgegenbringen“, erklärte der Darsteller von ‚The Odyssey‘.

Mit seiner Ehefrau Luciana hat Damon die Töchter Isabella (20), Gia (18) und Stella (16). Seine älteste Tochter Alexia (27) stammt aus einer früheren Beziehung seiner Frau. Während die beiden älteren Töchter bereits ausgezogen sind, genießen die Eltern die verbleibende gemeinsame Zeit mit ihren jüngeren Kindern. Im Sommer hatte Damon gegenüber ‚People‘ erzählt, dass ihnen angesichts des nahenden Auszugs bewusst werde, wie schnell diese Jahre vergingen. Deshalb versuchten sie, die gemeinsame Zeit besonders bewusst zu erleben.

Auch grundsätzlich hat sich seine Einstellung zum Leben verändert. Seit er die 50 überschritten habe, sei ihm klarer geworden, wie wertvoll Zeit ist. „Ich möchte ganz bewusst entscheiden, was ich damit anfange, und sicherstellen, dass ich sie genau dort verbringe, wo ich es wirklich möchte“, sagte Damon.