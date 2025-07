Musik Matteo Bocelli plant Duett mit Idol Ed Sheeran nach Zusammenarbeit mit dessen Co-Autorin

Bang Showbiz | 16.07.2025, 17:00 Uhr

Matteo Bocelli würde liebend gern ein Duett mit seinem Idol Ed Sheeran aufnehmen.

Der Sohn des legendären Tenors Andrea Bocelli (66) hat mit Grammy-Gewinnerin Amy Wadge, die gemeinsam mit Ed Sheeran den Megahit ‚Thinking Out Loud‘ schrieb, an seinem kommenden zweiten Studioalbum ‚Falling In Love‘ gearbeitet. Der 27-jährige Sänger hofft jetzt, irgendwann auch einmal mit Ed zusammenarbeiten zu können.

Matteo hatte zuvor schon gesehen, wie sein berühmter Vater 2017 bei der klassischen Version von Eds Song ‚Perfect‘, ‚Perfect Symphony‘, mitwirkte. Und er würde gerne in die Fußstapfen seines Vaters treten und mit Ed zusammen singen, gibt aber zu, dass er dabei wohl überfordert wäre und Schwierigkeiten hätte, „mit der Situation klarzukommen“ – und dass, obwohl er bereits für König Charles aufgetreten ist und auch bei den Hochzeiten von Amazon-Mitbegründer Jeff Bezos und seiner Frau Lauren Sánchez sowie Reality-Star Kourtney Kardashian und Blink-182-Rocker Travis Barker gesungen hat.

Im exklusiven Gespräch mit ‚BANG Showbiz‘ sagte Matteo auf die Frage nach einer möglichen Zusammenarbeit mit dem ‚Bad Habits‘-Sänger: „Immer. Es war mir eine große Ehre, einen Song zu erhalten, den er und sein Bruder [Matthew Sheeran] geschrieben haben, mit dem Titel ‚Chasing Stars‘.“ Trotzdem würde der Musiker gerne noch einmal intensiver mit Ed zusammen arbeiten: „Natürlich, ja, ich würde eines Tages sehr gerne mit ihm auf der Bühne stehen – aber ich weiß nicht, ob ich mit der Situation umgehen könnte.“

Als Ed für die Aufnahme von ‚Perfect Symphony‘ nach Italien reiste und Zeit mit der Familie Bocelli verbrachte, erfuhr er, dass Matteo Material für sein Debütalbum ‚Matteo‘ suchte, das 2023 erschien. Er schickte ihm später den Song ‚Chasing Stars‘, der von einer engen Vater-Sohn-Beziehung handelt.