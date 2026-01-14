Stars Matthew McConaughey: Ehe erfordert viel Arbeit

Matthew McConaughey and Camila Alves McConaughey - 2024 Mack, Jack & McConaughey Gala- Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2026, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star enthüllt das Geheimnis seiner glücklichen Ehe mit Camila Alves.

Matthew McConaughey ist der Ansicht, dass eine erfolgreiche Ehe „Pflege“ braucht.

Der US-Schauspieler ist seit 2012 mit Camila Alves verheiratet, räumte jedoch ein, dass eine Ehe immer Arbeit erfordert. Im ‚On Purpose‘-Podcast offenbarte der 56-Jährige: „Die Flitterwochen bestehen nur aus Hoffnung. Sie befinden sich ausschließlich in der Phase der Perfektion – alles schwebt noch in der Luft.“

Matthew erklärte, dass die sogenannte Flitterwochenphase nicht für immer anhält. „Das ist keine besonders beliebte Aussage bei meiner Frau, aber – vielleicht bin ich zu praktisch, was die Liebe angeht, vielleicht nicht romantisch genug – ich glaube nicht, dass die Flitterwochenphase ewig anhält.“ Der Oscar-Preisträger ist der Meinung, eine Ehe sollte wie eine „30-Watt-Glühbirne“ sein. Matthew – der mit Camila die Kinder Levi (17), Vida (15) und Livingston (12) hat – erläuterte: „Nicht so hell, aber sie hält länger und ist realistischer für dich und für sie. Sie ist menschlicher und immer noch wunderschön.“

Trotzdem ist der Hollywood-Star überzeugt, dass jede erfolgreiche Ehe harte Arbeit erfordert. „Man gelobt sich zum Beispiel in einer Ehe, einander zu lieben – in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod euch scheidet. An meiner Liebe wird nicht gezweifelt, aber das heißt nicht, dass sie keine Pflege braucht“, sagte er.

Unterdessen enthüllte Matthew kürzlich, dass seine Karriere in Hollywood „großartig“ gewesen sei. Der Filmstar war zunächst dagegen, dass seine Kinder in seine Fußstapfen treten. Doch er änderte seine Meinung, nachdem er über seine eigenen Erfahrungen in der Filmbranche reflektiert hatte. Gegenüber ‚People‘ verriet der ‚Interstellar‘-Darsteller: „Da dachte ich: ‚Woher kommt eigentlich diese Idee, dass du nicht willst, dass deine Kinder das machen?‘ Es wäre ein Privileg, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.“