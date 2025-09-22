Stars Matthew McConaughey: Kleineres Bett stärkte seine Ehe

Matthew McConaughey September 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.09.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler glaubt fest, dass ein kleines Bett die Ehe mit seiner Frau Camila Alves beeinflusst hat.

Matthew McConaughey ist überzeugt, dass der Wechsel auf ein kleineres Bett das Geheimnis für seine glückliche Ehe mit Ehefrau Camila Alves war.

Der 55-jährige Schauspieler ist seit 2012 mit der heute 42-Jährigen verheiratet. Im Juni 2025 feierte das Paar seinen 13. Hochzeitstag. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Levi (17), Vida (15) und Livingston (12). In seinem neuen Buch ‚Poems and Prayers‘ beschreibt McConaughey, wie das Verkleinern ihrer Matratze ihre Beziehung veränderte. Wörtlich schreibt er: „Das Beste, was du für deine Ehe tun kannst. Ein sicherer Weg, um wirklich voranzukommen, ist, diese King-Size-Matratze loszuwerden und in einem Queen-Size-Bett zu schlafen.“

Im Gespräch mit ‚Fox News Digital‘ erklärte er seine Erkenntnis genauer: „Wir haben Kinder und wenn wir Freunde besuchen, die ein riesiges Doppel-Kingsize-Bett haben, schlafen alle Kids da drin. Die Frau liegt auf der einen Seite, der Mann auf der anderen – super, solange die Kinder klein sind. Aber irgendwann werden die zu groß und sind raus aus dem Bett.“ Eines Morgens habe er dann festgestellt: „Ich wache auf… schaue rüber und Camila ist gefühlt ein Footballfeld weit weg, Mann. Abends will man kuscheln und es heißt: ‚Na ja, komm mal zwölf Fuß rüber, dann komm ich zwölf Fuß.'“

Der ‚Interstellar‘-Star zog daraus eine klare Konsequenz: Große Betten seien „nicht gut für die Ehe“. Seine Lösung: „Weg mit dem Ding. Also haben wir uns ein Queensize-Bett geholt, wo wir Schulter an Schulter liegen. Ich sage euch, das ist gut für die Ehe.“ Ein weiterer Vorteil: Für die Kinder bleibt dort „kein Platz“ mehr. Wie das Paar außerdem mit Streit umgeht, verrieten die beiden schon 2024 im gemeinsamen Interview im Podcast ‚Your Mama’s Kitchen‘. McConaughey erklärte: „Hol dir was Süßes. Etwas Süßes kann Situationen deeskalieren. Ob ein Stück Schokolade oder Eis, es entspannt die Lage.“