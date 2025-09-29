Stars Matthew McConaughey: Seine Mutter gab private Details an die Presse

29.09.2025

Matthew McConaughey sprach acht Jahre lang kaum mit seiner Mutter, nachdem sie Details ihrer wöchentlichen Telefongespräche preisgegeben hatte.

Der 55-jährige Schauspieler hat verraten, dass er regelmäßig mit seiner 93-jährigen Mutter Kay telefonierte, um sich auszutauschen. Doch ihre Beziehung wurde auf eine harte Probe gestellt, nachdem sie Details der privaten Gespräche mit ihrem Sohn weitergegeben hatte und er befürchtete, dass alles, was er ihr erzählte, in den Zeitungen landen würde.

Er sagte gegenüber ‚People‘: „Ich würde sagen, dass wir uns jetzt näher stehen … Es gab eine etwa achtjährige Phase, in der ich mich bei unseren sonntäglichen Telefonaten mit ihr auf kurze Gespräche beschränken musste, weil sie so viele Informationen weitergab. Ich erzählte ihr sonntags etwas, das zwischen Mutter und Sohn bleiben sollte, und dienstags las ich dann darüber in den Nachrichten oder sah es in der Lokalzeitung. Sie konnte einfach nicht anders.“ Die Mutter des Oscar-Preisträgers fügte hinzu: „Wir hatten eine Pause eingelegt.“ Der Darsteller bestand darauf, dass sie immer noch regelmäßig miteinander sprachen, aber er weigerte sich, tiefgründige und bedeutungsvolle Gespräche mit ihr zu führen.

Während des Interviews kam heraus, dass McConaughey ihre Beziehung auf Eis gelegt hatte, nachdem seine Mutter einem Fernsehteam erlaubt hatte, das Elternhaus des Schauspielers zu besichtigen. Doch sie besteht darauf, dass sie nur angegeben habe, weil sie so stolz auf ihren Sohn war.