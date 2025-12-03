Stars Matthew Perrys Eltern verurteilen Arzt, der am Tod des Stars beteiligt war

Matthew Perry in Friends - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2025, 09:00 Uhr

Die Eltern von Matthew Perry haben den Arzt, der in den Tod ihres Sohnes verwickelt war, als „einen der Hauptverantwortlichen“ bezeichnet.

Der verstorbene ‚Friends‘-Darsteller starb im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an unbeabsichtigten Ertrinken, verursacht durch die akuten Wirkungen von Ketamin. Dr. Salvador Placenscia war später einer von fünf Personen, die wegen Straftaten im Zusammenhang mit seinem Tod verurteilt wurden. Im Vorfeld der Urteilsverkündung des Arztes am Mittwoch (03. Dezember) reichten Matthews Eltern Opfer-Erklärungen beim Gericht ein, in denen sie über ihre Trauer und ihren Zorn gegenüber denjenigen sprachen, die zu seinem Tod beigetragen hatten. Laut ‚Rolling Stone‘ schrieb die Mutter des ’17 Again‘-Darstellers, Suzanne, gemeinsam mit ihrem Ehemann Keith Morrison: „Wie misst man Trauer? Kann man überhaupt eine rationale Erklärung liefern? Der Boden bricht weg? Ja, das. Hier war ein Leben, so eng mit unserem verknüpft und manchmal nur mit Klebeband und Draht zusammengehalten – mit allem, was verhindern sollte, dass dieses große schreckliche Ding unseren erstgeborenen Sohn tötet, und mit ihm unsere Herzen. Und dann kommen diese gierigen Schakale aus der Dunkelheit, und all die Mühe ist umsonst; alles bricht zusammen.“

Das Paar beschrieb ihre Trauer als einen „tiefen Brunnen“ und erinnerte daran, wie Suzanne Keith zu Beginn ihrer Beziehung gewarnt hatte, dass kein Mann je zwischen ihr und ihrem Sohn stehen würde. Stattdessen, schrieben sie, hätten Matthews Sucht und die Menschen, denen er vertraute, dies getan – unter ihnen Placenscia, der zugegeben hat, den Schauspieler mit Ketamin injiziert und ihm das Medikament „ohne legitimen medizinischen Zweck“ verkauft zu haben. Er sei „einer der am stärksten Schuldigen“. Sie schrieben weiter: „Niemand, der bei Verstand ist und die Welt auch nur ein wenig verfolgt, konnte Matthews Kampf nicht kennen. Aber dieser Arzt hat sich verschworen, seine wichtigsten Gelübde zu brechen, immer wieder. Er schlich sich nachts davon, um sein Opfer heimlich zu treffen.“

Währenddessen schrieben Matthews Vater und Stiefmutter, John und Debby Perry, dass der 43-jährige Arzt es „nicht verdient habe“, ihre Gefühle zu hören, und kritisierten sein Verhalten scharf. Sie schrieben: „[Matthew war] ein warmherziger, liebevoller Mann, der unser Fels sein sollte, wenn wir älter werden. Ein Onkel für unsere Enkelkinder und der Berg, zu dem seine Geschwister aufschauen konnten. Unser nächster Patriarch.“ Plasencia hatte im Juli bereits auf vier Anklagepunkte wegen der Verteilung von Ketamin schuldig plädiert und könnte bis zu 40 Jahre in einem Bundesgefängnis erhalten. Jasveen Sangha, von der Staatsanwaltschaft als „Ketamin-Königin von North Hollywood“ bezeichnet, soll am 10. Dezember verurteilt werden, während Matthews ehemaliger Assistent Kenneth Iwamasa am 14. Januar sein Urteil erhält. Außerdem werden ein weiterer Arzt, Dr. Mark Chavez, am 17. Dezember und Erik Fleming – ein lokaler Mittelsmann, der Sangha bei den Ketaminverkäufen an Matthew unterstützte – am 7. Januar verurteilt.