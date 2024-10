Stars Matthew Perrys Mutter Suzanne Morrison über die Einsamkeit des Stars vor seinem Tod

Matthew Perry - GQ MOTY - Hollywood - November 17th 2022 - Phillip Faraone - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2024, 16:00 Uhr

Die Mutter des verstorbenen Stars verriet, dass der Prominente vor seinem Tod „sehr einsam“ gewesen sei.

Matthew Perry sei laut seiner Mutter vor seinem Tod „sehr einsam“ gewesen.

Der 54-jährige ,Friends’-Schauspieler starb im Oktober 2023, als er nach der Einnahme von Ketamin in seinem Whirlpool ertrank.

Perrys Mutter Suzanne Morrison sprach jetzt darüber, dass ihr Sohn im Laufe der Jahre unter Suchtproblemen und Einsamkeit litt und sie sich schrecklich fühlt, da sie ihm nicht helfen konnte. Bei einem Auftritt in der ,TODAY’-Show erzählte Suzanne: „Man muss sagen, dass er innerlich sehr einsam war. Ich bin eine sehr glückliche Frau, aber es gab da einen Haken, es gab da ein Problem, das ich nicht lösen konnte [seine Sucht], ich konnte ihm nicht helfen. Das Einzige, was ich lernen muss, [es ist] sehr schwer … ist, dass man damit aufhören muss, sich selbst die Schuld zu geben, weil es einen sonst zerreißt.“ Morrison fügte hinzu, dass sie das Gefühl gehabt habe, dass Matthews Tod „unvermeidlich“ gewesen sei: „Er kam auf mich zu und sagte: ,Ich liebe dich so sehr und ich bin so glücklich, jetzt bei dir zu sein.‘ Es war fast so, als wäre das eine Vorahnung von etwas gewesen. Ich habe damals nicht daran gedacht, aber ich fragte mich: ,Wie lange ist es her, dass wir so ein Gespräch geführt haben? Das ist Jahre her.’ Ich glaube, da war etwas … es war unvermeidlich, was als nächstes mit ihm passieren würde, und er hat es sehr stark gespürt. Aber er sagte: ,Ich habe keine Angst mehr.‘ Und das machte mir Sorgen.“ Der verstorbene Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Chandler Bing in ,Friends‘ bekannt wurde, war bewusstlos im Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden.