Musik Matty Healy deutet an: Neues Album von The 1975 ist ‚fast fertig‘

Matty Healy - Leeds Festival 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2026, 12:00 Uhr

Frontmann Matty Healy gibt ein vielversprechendes Update zum neuen Album von The 1975.

Matty Healy hat verkündet, dass das nächste Album von The 1975 „fast fertig“ ist.

Der britische Sänger hatte Anfang des Jahres verraten, dass die Band an einem Nachfolger ihres Albums ‚Being Funny in a Foreign Language‘ von 2022 arbeitet. Nun gab er den Fans in einer überraschenden Videobotschaft ein vielversprechendes Update. Matty und sein Vater Tim Healy waren am Freitag (25. September) bei einer Veranstaltung in North Shields zu sehen. Dort fand ‚Sunday For Sammy‘ statt, eine Wohltätigkeitsveranstaltung im Nordosten Englands, bei der Matty als Schirmherr fungiert.

Der ‚Somebody Else‘-Künstler bedankte sich bei den Anwesenden für ihre Unterstützung der Spendenaktion, bei der auch die Tribute-Band The 9075 auftrat, und sagte: „Ich versuche, dieses Album fertigzustellen. Ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffen werde, aber ich bin fast fertig damit. Ja, es ist fast fertig.“

Bereits im Februar hatte der 37-Jährige verraten, dass er an neuer Musik arbeitet. In seiner Freizeit beschäftigte er sich außerdem intensiv mit dem 2025 erschienenen dystopischen Extraction-Shooter ‚Arc Raiders‘. Auf Reddit schrieb Matty: „Ich lebe im Studio und schlafe nicht besonders viel (passiert, glaube ich, normalerweise einmal im Jahr für einen Monat) und spiele nach der Arbeit fast religiös ‚Arc Raiders‘. Ich hatte noch nie ein Spiel, das so sehr Teil meines Lebens geworden ist wie ein Album oder so.“ Ende 2025 hatte der Frontmann zudem angedeutet, dass er demnächst viel um die Ohren habe. „Die nächsten zwei Jahre werden verrückt“, enthüllte er auf Reddit.