Stars Wolfgang Petry schreibt jeden Tag an seiner Musik

Wolfgang Petry - Ein Herz fuer Kinder Gala Koeln 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 14:00 Uhr

Wolfgang Petry schreibt jeden Tag an seiner Musik.

Wolfgang Petry lebt seit Jahren weitgehend zurückgezogen.

Interviews gibt der Schlagersänger nur noch äußerst selten, dennoch beantwortete er jetzt schriftlich einige Fragen für ‚t-online‘. 27 Jahre liegt sein letztes Konzert zurück, vor zwei Jahrzehnten beendete er seine aktive Bühnenkarriere. Damals erklärte Petry, es sei für ihn „grausam, ein Star zu sein“. Der Ruhm habe ihn „nachdenklich und verschlossen“ gemacht. Heute richtet der Musiker seinen Blick stärker auf Familie, Gesundheit und das Schreiben. „Mit 75 Jahren erlebe ich die Zeit noch sehr bewusst und bemühe mich, diese auch noch ein bisschen zu dehnen“, erklärt er. Sport und gesunde Ernährung gehörten für ihn zum Alltag. Auch mit der Endlichkeit des Lebens setze er sich auseinander: „Ich weiß, dass das Leben endlich ist und gebe der Angst kaum Möglichkeiten, in mich einzudringen!“

Petry ist seit 1972 mit seiner Frau Rosie verheiratet. Ihr Sohn Achim ist ebenfalls als Schlagersänger aktiv. Die Familie ist inzwischen um die Enkel Giorgio und Giuliano gewachsen. Für sein neues Album nahm Petry gemeinsam mit beiden und seinem Sohn einen Song auf. „Ich bin ein stolzer Opa“, sagt er. Um die Entwicklung seiner Enkel mache er sich „keine Sorgen“. Als Familienoberhaupt wolle er vor allem Zusammenhalt vorleben.

Mehr als 20 Millionen Tonträger hat Petry nach eigenen Angaben bislang verkauft. An ein weiteres Album denkt er allerdings nicht. Die kommende Platte ‚Ein Leben lang‘ soll seine letzte sein. Mit dem Schreiben will er trotzdem weitermachen. „Da ich jeden Tag Lieder schreibe, kommt da keine Langeweile auf. Ich werde kein neues Album mehr machen, aber Lieder schreibe ich weiter, Tag für Tag und das ist ein ganz großes Privileg“, sagt er.

Auf ‚Ein Leben lang‘ finden sich neben neuen Veröffentlichungen auch überarbeitete ältere Titel. In ‚Zehn Mark‘ beschäftigt sich Petry mit einer Welt, die ihm vertrauter erscheint. „Ich habe keine Kreditkarte, also gehe ich nicht mehr einkaufen“, erklärt er. Früher sei vieles unkomplizierter gewesen. Auch gesellschaftliche Veränderungen beschäftigen ihn. Er vermisst „manchmal etwas mehr Freundlichkeit oder auch ein bisschen mehr Fleiß“. Zugleich räumt er ein, dass Menschen die Vergangenheit häufig verklären.

Mit Blick auf Deutschland spricht Petry von Unsicherheit und Sorgen vor sozialem Abstieg. Als Beispiele nennt er „Strom- und Spritpreise, die kaum noch aufzubringen sind“. Dennoch sieht er sich nicht als politischen Sänger: „Ich bin kein Politsänger und kann nur kleine Ratschläge geben.“ Seine Haltung fasst er zurückhaltend zusammen: „Es wäre vermessen von mir, Menschen zu belehren. Den Weg des Lebens kann und sollte jeder für sich finden!“