Musik Maya Hawke kündigt neues Album ‚Maitreya Corso‘ und erste Headliner-Tour seit 2021 an

Maya Hawke - Agenzia Sintesi credit - Venice Film Festival 2020 -Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2026, 18:00 Uhr

Maya Hawke kehrt mit einem neuen Album und einer umfangreichen Headliner-Tour zurück und startet damit ihre erste große Konzertreise seit drei Jahren.

Die ‚Stranger Things‘-Darstellerin und Folk-Sängerin (27) veröffentlicht am 1. Mai das Album ‚Maitreya Corso‘ – den Nachfolger von ‚Chaos Angel‘ aus dem Jahr 2024 – angeführt von der neuen Single ‚Devil You Know‘. Maya erklärte, der Song spiegele die zentralen Themen des Albums wider und sei „ein Versuch, Ehrgeiz und Gier aus dem kreativen Prozess herauszuhalten“.

Außerdem kündigte sie eine Konzertreihe zum neuen Album an: Die Tour beginnt bereits vor Albumveröffentlichung am 10. April in Woodstock im Bundesstaat New York und endet am 2. Mai in New York City. Geplant sind unter anderem Stopps in Seattle, San Francisco, Los Angeles, Denver, Chicago und Boston. Vor Beginn der Tour tritt Maya am Dienstagabend (3. März) in der Carnegie Hall beim jährlichen ‚Tibet House US Benefit Concert‘ auf, kuratiert von Philip Glass und Laurie Anderson.

Zuvor hatte Maya eingeräumt, dass sie „nicht glaubt, [ihre] Karriere zu verdienen“. Die Schauspielerin ist die Tochter der Hollywoodstars Ethan Hawke und Uma Thurman und erklärte, viele Menschen hätten nicht die Möglichkeit, eine ähnliche Laufbahn einzuschlagen, weil ihnen Branchenkontakte fehlen. Sie sagte 2024 gegenüber ‚The Saturday Times‘: „‚Verdienen‘ ist ein kompliziertes Wort. Es gibt so viele Menschen, die dieses Leben verdienen würden und es nicht bekommen, aber ich habe gelernt, damit zufrieden zu sein, es vielleicht nicht zu verdienen und es trotzdem zu tun. Und ich weiß, dass es niemandem helfen würde, wenn ich es nicht täte.“