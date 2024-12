Film Mckenna Grace: Rolle in ,Scream 7‘

Mckenna Grace - Getty - 2024 - iHeartRadio Jingle Ball 2024 Presented By Capital One BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2024, 16:00 Uhr

Der Star soll einen Deal für eine Rolle in dem neuen Horrorfilm unterzeichnet haben.

Mckenna Grace soll einen Deal für eine Rolle in ,Scream 7‘ unterzeichnet haben.

Die 18-jährige Schauspielerin wird an der Seite von Neve Campbell, Isabel May, Asa Germann und ihrer ,Ghostbusters: Frozen Empire‘-Co-Darstellerin Celeste O’Connor in dem neuen Horrorfilm für Spyglass Media Group und Paramount Pictures mit von der Partie sein, der im Februar 2026 in die Kinos kommen soll.

Während Grace als das neueste Besetzungsmitglied von ,Scream 7‘ bestätigt wurde, werden die Rolle des ,Ghostbusters: Afterlife‘-Stars in dem Film und die Details zur Handlung bisher noch geheim gehalten. ,Scream 7‘ bringt Campbells Rolle der Sidney Prescott zurück, und wird der Überlebenden in einer weiteren Konfrontation mit dem gefürchteten Ghostface folgen. Über den neuen Film erzählte Campbell bei einem Auftritt bei ,Entertainment Tonight‘ im Juli: „Wir werden Sidney folgen. Sie haben mir das Konzept vorgestellt, und das ist der Grund, warum ich mitgemacht habe. Ich liebe diese Filme, es macht so viel Spaß, daran mitwirken zu können, ich bin so dankbar dafür, ich hätte mir nie vorstellen können, an einem Film mitzuwirken, der so viele Jahrzehnte überdauert.“