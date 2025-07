Musik Meg Mathews: Darum verließ sie das Oasis-Konzert frühzeitig

Meg Mathews and Anais Gallagher - Oct 18 - Cath Kidston party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2025, 11:00 Uhr

Meg Mathews, die Ex-Frau von Noel Gallagher, hat jetzt erklärt, warum sie das Oasis-Comeback-Konzert frühzeitig verließ.

Meg – die sich 2001 von Noel scheiden ließ – war am Freitag (4. Juli) zusammen mit ihrer Tochter Anais im Principality Stadium in Cardiff, Wales, um die erste gemeinsame Bühnenperformance von Oasis seit über 15 Jahren zu sehen. Doch sie wurde dabei beobachtet, wie sie die Show vorzeitig verließ. Nun erklärte sie, dass sie einfach nur den Menschenmassen entgehen wollte, die beim Verlassen des Stadions ein „Chaos“ verursachen.

In einem Instagram-Post schrieb Meg: „5 Sterne, ich habe jede Minute geliebt, danke Oasis. Ihr wart brillant. Schön, all die alten Gesichter wiederzusehen. Das Warten hat sich gelohnt.“ An die Nachrichten-Outlets, die am Wochenende darüber spekulierten, warum sie den Gig wohl so frühzeitig verlassen habe, fügte sie genervt hinzu: „Und an all die verd**** Zeitungen: Ich bin vor der Zugabe gegangen, weil ich schon viele Male am Ende eines Stadionkonzerts im totalen Chaos feststeckte. Aber ja, ich konnte ‚Wonderwall‘ hören, während ich zu meinem Auto lief! Jetzt zufrieden?“

Meg und Noels Tochter Anais (25) war ebenfalls bei dem Auftritt anwesend und wird die Band während der ‚Oasis Live ’25 Tour‘ fotografisch begleiten. Anais gab kürzlich zu, dass sie sich kaum an Oasis-Auftritte aus ihrer Kindheit erinnern könne, da sie sich mehr für die Süßigkeiten hinter der Bühne interessierte. Sie sagte dem ‚W Magazine‘: „Ich habe Erinnerungen daran, super jung auf Konzerten gewesen zu sein und mit Gehörschutz eingeschlafen zu sein. Das Einzige, was mich interessierte, war, wie viele Packungen Milky Way-Schokoladensterne im Backstage-Bereich lagen.“

Anais teilte nach dem Konzert auch ein Bild von sich selbst beim Feiern in Cardiff auf Instagram und schrieb in Anlehnung an die erste Textzeile des Songs ‚Hello‘, mit dem die Show begann: „It’s good to be back.“ Die ‚Oasis Live ’25 Tour‘ begann im Vereinigten Königreich mit Shows am 4. und 5. Juli in Cardiff. Anschließend folgen fünf Konzerte im Heaton Park in Manchester vom 11. bis 16. Juli. Danach geht es für Oasis weiter nach Nordamerika, Südkorea, Japan, Australien und Südamerika, wo die Tour am 25. November in São Paulo, Brasilien endet.