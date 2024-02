70. Geburtstag vom Pop-Titan Mega-Sause in Berlin: Dieter Bohlen feiert mit Pietro Lombardi und Co.

Dieter Bohlen ist 70 geworden - Pietro Lombardi (re.) feierte in Berlin mit. (eee/spot)

SpotOn News | 08.02.2024, 09:20 Uhr

Dieter Bohlen hat seinen 70. Geburtstag am Mittwoch mit einem Konzert in Berlin zelebriert. Zu der Mega-Sause kamen auch Freunde wie Pietro Lombardi und Bruce Darnell.

Große Feier in der Hauptstadt: Auch wenn er seinen Geburtstag eigentlich lieber gemütlich und in Ruhe verbringt, hat es sich Dieter Bohlen am Mittwoch (7. Februar) nicht nehmen lassen, sein 70. Lebensjahr mit einem großen Konzert unter dem Titel "Dieter Bohlen wird 70! – Die Mega-Party!" in Berlin zu zelebrieren. Auch, um sich bei seinen vielen treuen Fans zu bedanken. Natürlich waren bei der Mega-Sause im Theater am Potsdamer Platz auch zahlreiche von Bohlens engsten Freunden zugegen.

Diese Stars feierten mit Dieter Bohlen

So haben neben seiner langjährigen Partnerin Carina Walz (40) auch Promis wie Evelyn Burdecki (35), Sylvie Meis (45), Frauke Ludowig (60) und Bruce Darnell (66) mitgefeiert. Auf der Bühne hat Bohlen zudem mit seinen beiden "DSDS"-Bros Alexander Klaws (40) und Pietro Lombardi (31) jeweils ein Ständchen zum Besten gegeben.

"70 werde ich auch nicht alle Tage"

Ob "Cheri, Cheri Lady", "You're My Heart, You're My Soul", "Brother Louie" oder "We Have a Dream" – das Publikum sang im Theater lautstark mit und die prominenten Gäste haben das Tanzbein geschwungen, wie auf Instagram in mehreren Storys zu sehen ist.

"Ein großer Tag für mich", resümierte Dieter Bohlen auf Instagram in einem Video noch vorab: "70 werde ich auch nicht jeden Tag."