Stars Megan Fox: Trennung von Machine Gun Kelly

Megan Fox - Grammy Viewing Party - LA - February 4th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.03.2024, 08:00 Uhr

Megan Fox und Machine Gun Kelly sollen „getrennt leben“.

Die ‚Transformers‘-Darstellerin (37) bestätigte am Mittwoch (20. März), dass sie und der Musiker (33), der mit bürgerlichem Name Colson Baker heißt, zuvor ihre Verlobung aufgelöst hatten.

Ein Insider hat sich nun zu ihrer „steinigen“ Beziehung geäußert. Diese Person erzählten ‚Us Weekly‘, dass Megan angeblich in Malibu, Kalifornien, lebe, während MGK in ihrer Villa in Encino bliebe, während sie an ihrer Romanze arbeiten: „Sie haben dieses Arrangement getroffen, um sich gegenseitig etwas Freiraum zu geben, während sie immer noch zusammen sind. Sie befinden sich gerade in einem Tiefpunkt. Das ändert sich jeden Tag.“

Der Nahestehende fügte hinzu, dass Megan ihre Freunde gebeten habe, sie mit anderen Leuten „zusammenzubringen“. Trotz ihres angeblichen Interesses an einer Verabredung fügte der Insider hinzu, dass die engen Freunde von Megan und MGK nicht erwarten, dass sie sich in absehbarer Zeit trennen werden. Der Insider fuhr fort: „Freunde um sie herum sehen nicht, dass sie die Beziehung komplett beenden, da sie wirklich jeden Tag ihre Meinung ändern.“ Die Person fügte hinzu, dass Megan „es schwer fällt, MGK zu vertrauen“, sie aber „weiß, dass es ihre eigenen Unsicherheiten sind“, die den Mangel an Vertrauen verursachen. Ein zweiter Nahestehender verriet gegenüber ‚Us Weekly‘, dass die beiden „nicht aufhören können, miteinander zu streiten“ und fügte hinzu: „Megan und MGK haben eine sehr toxische Beziehung, ihre Liebe macht sie buchstäblich krank.“